Прекратиха контролата между ЦСКА 1948 и сръбски слабак

Приятелската среща между ЦСКА 1948 и сръбския Раднички Ниш е била прекратена малко преди нейния край. Това съобщиха официално от клуба от Бистрица. Според информациите двубоят е бил прекратен, тъй като се е стигнало до напрежение между футболистите на двата отбора. То е било породено от отменен гол за гостите от Сърбия. Приятелската среща е част от минилагера, който българският тим води в курорта Банско.

ЦСКА 1948 се изправи срещу Раднички Ниш

🔴 КРАЕН РЕЗУЛТАТ | ЦСКА – Раднички (Ниш) ЦСКА победи сръбския Раднички (Ниш) с 2:1 в контролата, проведена днес в... Posted by FC CSKA 1948 on Saturday, November 15, 2025

От ЦСКА 1948 също така съобщиха, че срещата е приключила при резултат 2:1 за отбора на Иван Стоянов. Попаденията за „червените“ са реализирали Огнйен Гашевич и Мамаду Диало, който се е възползвал от асистенция на Атанас Илиев. Името на голмайстора на Раднички не се споменава. Както е известно, в момента има пауза за националните отбори и поради тази причина доста от родните тимове решиха да не губят ритъм, а да играят приятелски срещи.

Тимът от Бистрица се готви за финалната част от есенния полусезон

До момента ЦСКА 1948 се представя отлично през сезона в Първа лига като заема второто място във временното класиране с 30 точки от 15 мача. Лидер е съставът на Левски с 35 пункта. Третата позиция е за Локомотив Пловдив, който има 27 точки в актива си – колкото има и четвъртия Черно море. Шампионът на България в последните 14 години – Лудогорец, е с 24 точки, но и двубой пасив спрямо лидерите в подреждането.

Раднички Ниш пък заема 14-то място в сръбското първенство с 15 точки от 15 изиграни двубоя. Последен е тимът на Напредак с 8 пункта. Лидер е Партизан с 37 точки.

