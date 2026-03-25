Марин Петков: Левски ми липсва – ще бъда на стадиона, за да празнувам титлата, но да не слагаме каруцата пред коня

Крилото на саудитския клуб Ал-Таавун Марин Петков е един от играчите в българския национален отбор, който е в плановете на всеки селекционер. Той напусна българското първенство през зимата, след като родният му клуб Левски го продаде в Саудитска Арабия.

Сега Петков е един от играчите, които би трябвало да донесат победи на България на второто издание на турнира „FIFA Series 2026”, което стартира на 27-и март от 10:30 часа българско време срещу екзотичния отбор на Соломоновите острови. При успех България ще играе на финала на 30-ти този месец срещу победителя от мача Индонезия – Сейнт Китс и Невис.

Какво каза крилото на България

„Според мен атмосферата, но както треньорският щаб, така и всеки един футболист вероятно, се надява тя да бъде благотворна за всеки. Що се отнася за часовата разлика, със сигурност трябва време за адаптация, но се надявам до първия мач да е минал този период“, започна Петков преди първата тренировка на тима на терен „Е“ на стадион „ГБК“, като след това се спря и на съперника в петък.

„Първо, ние сме добри футболисти, смея да твърдя, но чисто като резултати, нямаме право да подценяваме абсолютно никой. Всяка една победа, всяка една добра игра, е плюс за нас. Всеки мач иначе е шанс да играеш по-добре и да си вдигаш самочувствието. И този, и следващият, и следващите – без значение съперника, са с еднаква важност“.

Попитан дали е имал съмнение да участва в това турнира предвид голямото разстояние, той отговори: „Не. След като разбрах, че ще бъда повикан, не съм се замислял дали ще дойда или ще откажа. Не мисля, че аз трябва да коментирам мои съотборници, други футболисти кой е дошъл и кой – не. Важното е сега кои сме тук и да се фокусираме върху това, което можем да направим сега“.

След това той говори и за преместването си в Саудитска Арабия, както и как се чувства там при различни условия и култура. „В отбора, а и в града, в който живея, всички се отнасят много добре с мен, уважават ме. А това е предпоставка абсолютно всичко да е наред. Дали ми липсва Левски? Със сигурност. Даже сега бях на последния мач и всичко е така, както беше когато си тръгвах. Дали Левски ще спечели титлата? Като фен ще бъда на стадиона да празнувам, но нека най-напред да не слагаме каруцата пред коня. Пожелавам им успех първо. Надявам се да си спечелят всички мачове до края и ако има губене на точки, но това да е минимално“.

„Всеки футболист, когато играе пред пълни трибуни, изпитва по-различно усещане. Но нека първо мине първата среща и след това ще коментираме евентуален финал с Индонезия“, завърши Марин Петков по въпроса дали би било вълнуващо тимът да играе втория двубой пред пълните трибуни на 80-хилядния стадион „Гелор Бинг Карна“.

