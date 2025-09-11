Марин Петков по стъпките на прокуден от Наско Сираков

Футболистът на Левски Марин Петков може да тръгне по стъпките на Андриан Краев и да се озове в елитното футболно първенство на Израел. Офанзивният играч на "сините" е сред набелязаните имена от Макаби Хайфа, твърдят местните медии. Крилото е разглеждано от Макаби Хайфа, като ръководството на израелския тим дори се е свързало с представителите на Петков, за да видят първо какви са личните му условия.

През това лято Андриан Краев, който преди време бе прокуден от Наско Сираков заради отказа му да подпише нов договор с Левски, избра да продължи кариерата си в Израел с отбора на Апоел Тел Авив. Сега още един българин, оставил следа в Левски, може да замине за израелското първенство. По-рано Петков бе близо до трансфер в Ракув и Монца, но до сделка така и не се стигна, а сега пред него има още една възможност да излезе в чужбина.

Иначе Макаби Хайфа със сигурност ще избере чуждестранен играч за ново крило, дори и да не се спре на Марин Петков. Клубът също така води преговори за полузащитник - Оз Билу от отбора на Макаби Нетаня. Летният трансферен прозорец в Израел затваря на 21 септември, което означава, че от Макаби Хайфа имат 10 дни на разположение, ако искат да привлекат Марин Петков или друго крило.

