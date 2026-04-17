Мениджърът на Бербатов: На Валтер Папазки му липсва опит във футболно отношение

Мениджърът на Димитър Бербатов и бивш изпълнителен директор на ЦСКА Емил Данчев коментира представянето на „армейците“ през този сезон. Импресариото говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че на собственика на „червените“ Валтер Папазки все още му липсва опит във футболно отношение. Според Данчев бизнесменът трябва да се обгради с хора, които работят в интерес на ЦСКА и няма да го подведат.

Емил Данчев също така бе категоричен, че ЦСКА трябва да се върне към изконните си ценности – да е в битката за титлата и да я спечели. Мениджърът обърна внимание и на честата смяна на капитанската лента в отбора на Христо Янев като заяви, че това не се отразява добре на тима.

„ЦСКА трябва да се върне към изконните си ценности“

„Мисля, че на Валтер Папазки още му липсва опит във футболно отношение. Не зная кои са основните му съветници, но мисля, че трябва да увеличи кръга от хора, с които се обгражда в интерес на ЦСКА. Хора, които няма да го подведат. Специалисти, чийто опит може да доведе до компетентно становище по футболните въпроси. Разбира се, решенията ще са си винаги негови и на ръководството“.

„Тази година селекцията е доста по-успешна, но има още да се надгражда. Има позиции, на които може да се търси още класа. Ако се гони нещо по-голямо, а това е задължително. През следващия сезон ЦСКА трябва да се върне към изконните си ценности – да е в битката за титлата и да я спечели. Относно селекцията, смятам, че привличането на Годой беше силен ход. Той започва да се напасва и в него има много потенциал. Смятам, че по-добрият вариант е Годой и Питас да са заедно в атака“.

„ЦСКА няма лидер, да не кажа лидери. Нямаше кой да поведе отбора, да го нахъса. А всички си спомнят какви лидери имаше ЦСКА навремето… А сега няма кой да вдигне отбора в такъв важен момент. Ще се повторя, но ЦСКА продължава да няма лидер и това тежи. Не може да се сменят капитаните постоянно. Вече седем човека се изредиха с лентата от началото на сезона. Това не е нормално. Залагаш на един и работиш върху това той да е лидер на отбора. А сега какво се получава – играем си. Днес ти си капитан, утре съм аз, вдругиден е той… Колкото да има някой, който да носи лентата. Капитанът е нещо голямо, той е първият човек след треньора. Така обезценяваш капитанската лента“, обясни Емил Данчев.

