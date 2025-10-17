Младок от ЦСКА 1948 се размечта за титлата на България

Младата надежда на ЦСКА 1948 Марто Бойчев бе награден със значката „Златна топка“ за Футболист №1 на месец септември в анкетата на Пресклуба. Бойчев получи 12 гласа от участвалите в анкетата 29 спортни медии и редакции, Петко Панайотов /ЦСКА/ има 11 гласа, а Хуан Перея /Локомотив Пд/ е с 6 гласа .

Бойчев благодари на всички, които са гласували за него и заяви, че отборът е провел пълноценна подготовка в Банско в паузата за националните отбори.

"Целите ни остават максимално високи"

„Направихме много добра подготовка, изиграхме полезна контрола с Раднички, готови сме за следващите мачове в шампионата. Надявам се да продължим с добрите игри и да се върнем на победния ход в първенството, след като в предишния кръг не успяхме да се наложим над Спартак Вн“.

„Предстоят ни два тежки двубоя, в които сме длъжни да дадем максимума от себе си. В неделя излизаме за победа срещу Локомотив София в 12-ия кръг, а целите ни остават максимално високи, включително да се борим за шампионската титла. Още повече, че в следващия, 13-и кръг, играем с Лудогорец. Надявам се до края на сезона да вкарам още 2-3 гола и да нямам контузии“, обясни Бойчев.

