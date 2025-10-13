Войната в Украйна:

Босът на тим от Първа лига се присмя на Гонзо и БФС след разгрома от Турция

13 октомври 2025, 09:43 часа 409 прочитания 0 коментара
Босът на един от тимовете в родната Първа лига се подигра с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и ръководството на централата след разгромната загуба на националния отбор от Турция. Става въпрос за финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. Той използва социалните мрежи, за да коментира поражението, както и новото правило на БФС за броя на родни футболисти, които трябва да играят в отборите у нас.

Правилото на БФС за българските играчи 

Както е известно, от БФС въведоха правило, че всеки отбор трябва да има поне четирима български футболисти в стартовия си състав за даден мач. В противен случай въпросният тим ще трябва да плати санкция. На този етап обаче не са много клубовете, които са решили да спазват новото правило. Качеството на българския футбол пък си пролича при загубата с 1:6 от Турция преди дни.

Понеже само слушам за правилото четири български играча в стартовите 11 … в Турция, която ни победи с 6:1 , правилото е, че : може да си играеш и с 11 чужденеци , няма никакви проблеми 😉👍

Posted by Tzvetomir Naydenov on Sunday, October 12, 2025

Цветомир Найденов излезе със специален пост 

Случилото се на Националния стадион „Васил Левски“ пък явно е провокирало Цветомир Найденов, който захапа Гонзо и ръководството на БФС, както и правилото за българските футболисти.

„Понеже само слушам за правилото четири български играча в стартовите 11 … в Турция, която ни победи с 6:1 , правилото е, че : може да си играеш и с 11 чужденеца , няма никакви проблеми“, написа шефът на ЦСКА 1948.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
