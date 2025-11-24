"Очевидно имат сериозен страх": Йотова за партията на президента и защо Пеевски и Борисов са притеснени

Студио Actualno:

"Очевидно имат сериозен страх." С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова отговори на въпрос защо лидерите на ГЕРБ и ДПС-НН Бойко Борисов и Делян Пеевски непрестанно говорят за евентуален партиен проект на държавния глава Румен Радев. През седмицата двамата отново отправиха критики към Радев, че бил "партиен лидер", а не президент на страната.

Йотова участва на кръгла маса „Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества – акценти, предизвикателства, перспективи“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Бъдещ президент?

По повод поредните спекулации през уикенда, свързани с името на Йотова като евентуален кандидат-президент на социалистите, тя отговори лаконичн: "Рано е да отговоря на този въпрос - благодаря на колегите от БСП за признанието. Няма да коментирам този въпрос на този етап", каза Йотова и отказа да отговори на въпроси дали от БСП са водили разговори с нея за кандидатурата й за президент на предстоящите избори през есента на 2026 г.

