Познато? Готви се протест срещу управлението на Георги Иванов начело на БФС

Фейсбук събитие уведомява за организиране на протест срещу управлението на Георги Иванов начело на България футболен съюз. Мероприятието е насрочено за 18 ноември в периода от 21:45 до 00:45, когато е последният ни мач от световните квалификации от група Е на зона „Европа“ – домакинство на Грузия. Не стана ясно кой е инициатор на акцията, която набира все по-сериозна популярност в социалните мрежи.

Готвят протест срещу БФС

„Стига! Против управлението на Георги Иванов – протест на следващия домакински мач! ОСТАВКА!!!“, се казва в създаденото за целта събитие във Фейсбук, което е придружено със следния текст като описание:

"Българският футбол е в пропастта и е време да се предприемат незабавни и решителни действия за спирането на този падеж. Управлението на Георги Иванов е пример за дълбока некомпетентност и компроментираност, които водят до систематичното израждане на футболната ни структура. Неговите решения не само, че не отговарят на нуждите на националния отбор и футбола като цяло, но и подкопават всякакви шансове за бъдещо възстановяване. Ако не се прекрати това незабавно, България ще продължи да се търкаля в блатото на неуспеха и ще изпусне всяка възможност за възраждане и развитие на футбола си"

Заглавната снимка е анимираният лик на Иванов с добавен надпис „Гонзо – назад и надолу“. Тя е вдъхновена от логото на популярния Youtube канал "Цанов - напред и нагоре". Към момента над 700 души са проявили интерес към събитието, което неминуемо ни кара да си припомним протестите срещу БФС от ноември 2023 година, които отново се състояха по време на мач на националния отбор.

