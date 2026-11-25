Заплахата със санкцията има политически оттенък, а правителството абдикира от мерките за понижаване на разходите и за реални реформи. Това коментира икономистът Даниел Василев по повод препоръката на Еврокомисията на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит за 2026 г.

Според Василев предложеният бюджет за догодина наистина трябва да бъде оттеглен и реформиран.

"Голяма новина на деня е, че ЕК предложи България да бъде санкционирана заради несправяне с прекомерния дефицит. Ако санкцията от 0,02% от БВП за шестмесечие – или към 55 млн. евро годишно – наистина бъде наложена, тя ще ни превърне в първата страна, санкционирана по чл. 126 от Договора за функциониране на ЕС в историята! До момента единствените две страни, които бяха заплашени от подобно наказание, са Испания и Португалия, и двете през 2016 г. Казвам “заплашени”, защото първоначално те бяха с наложени глоби, но стойността на санкциите им беше нула", заяви той.

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Безпрецедентна криза

"Много внимателно помислете за това. Въпреки че процедурата по прекомерен дефицит дори в момента се прилага към страни като Франция и Румъния, чието управление на публичните финанси е повече от трагично, единствено Испания и Португалия – “лицата” на дълговата криза – са единствените, които бяха заплашани по този параграф и дори те не бяха санкционирани", обясни Василев.

Според него това означава две неща. "Заплахата със санкцията има политически оттенък – във финансово изражение много страни и в ЕС, и в еврозоната са значително по-зле от нас. Казвам това, въпреки че скоро посочих, че България лети по бобслея към дълговата криза и заставам зад тези думи. Но именно ние можем да оперем пешкира на реалните санкции. Това далеч не е случайно", категоричен е икономистът.

"В текущия си вид бюджетът ни наистина е финансово бедствие – за това предупреждавам и аз. През 2026 г. нямаше причина България да трупа рекроден дефицит. Това важи с още по-голяма сила за следващата 2027 г. Въпреки това правителството абдикира от мерките за понижаване на разходите и за реални реформи. Вместо това то увеличава данъците и въвежда нови такива, с което ще нанесе пореден удар върху реалната икономика, и ще продължи да харчи, сякаш следващите фискални години няма да настъпят! Тоест формално ЕК е права, че не се прилагат мерки за понижаване на дефицита и разходите", добави още той.

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По думите му предложеният бюджет за догодина наистина трябва да бъде оттеглен и реформиран, "така че бюджетът да е поне на нулата". "Изключително лесно можем да постигнем дори бюджетен излишък. Единственото необходимо е политическа воля, която, изглежда, липсва към момента", смята той.

"Но най-гласовитите критици на бюджетите в сегашния им вид не следва да се радват. Те демонстрираха също толкова неправилно и негативно управление на публичните финанси! Благодарение на това, през тази година отчетохме финансов антирекорд – за пръв път плащаме над 1 млрд. евро като лихви по дълговете си (за главницата даже не говорим!)", коментира още Василев.