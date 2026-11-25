Спортните привърженици ще могат да се насладят на богата телевизионна програма през днешния ден. Кулминацията на програмата ще бъде срещата на българската звезда Александър Везенков и клубния му Олимпиакос с Апоел Тел Авив. Феновете ще могат да гледат още футбол, волейбол, голф и тенис.

Какво може да гледате по телевизията днес:

05.00 НБА, Денвър – Далас Диема спорт 3

09.45 Мелбърн Виктори – Виетел Нова спорт

12.00 Кашима – Джеонбук Диема спорт 3

12.00 Гамба Осака – Порт Нова спорт

15.45 Насаф – Ал Халдия Диема спорт 3

17.00 Тенис, Купа Дейвис, Италия – Южна Корея Диема спорт 2

18.00 Ал Фейсали – Ал Раян Нова спорт

18.00 Баскетбол, Дубай – Партизан МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Лодз – Галатасарай МАХ Спорт 2

19.45 Сабах – Барселона Би Ти Ви Екшън

19.45 Славия – Виляреал Ринг

20.15 Ал Таавон – Ал Нахда Нова спорт

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Апоел (ТА) МАХ One

21.45 Баскетбол, Реал – Жалгирис МАХ Спорт 2

22.00 Спортинг – Манчестър Юнайтед Би Ти Ви Екшън

22.00 ПСЖ – Рома Ринг

22.00 Стоук – Милуол Диема спорт 3

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1