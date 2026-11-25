Лодка с 35 нелегални мигранти е задържана в района на Царево. Сред тях има и малки деца. По информация на БНТ плавателният съд е навлязъл в български териториални води от Турция. Екипи на "Гранична полиция" са проследили движението на лодката, след което мигрантите са изведени на брега. На всички са раздадени одеяла.

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Последният случай с група нелегални мигранти по Южното Черноморие е от 13 юни тази година, когато край Бургас бяха заловени 33-ма души. През март 2025 г. граничари спасиха и арестуваха в български води мъж и жена, бедстващи с гумена лодка от Одеса.

Задържания на групи с нелегални мигранти и каналджии има почти ежемесечно, но последните големи полицейски акции са от края на октомври и началото на ноември 2026 г. в Бургас, София, Драгоман, Русе и Смолян, при които бяха арестувани десетки участници в схеми за превеждане и укриване на мигранти в тайници и квартири.