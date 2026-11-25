Работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития свиква кметът на София Васил Терзиев. Той категорично не приема обвиненията на Министерството на образованието и науката, че "някой съзнателно не решава проблема и търси да употреби справедливото недоволство на студентите за свои политически цели". Макар принципал на "Топлофикация-София" да е Столичният общински съвет, кметът последователно предлага решения за оздравяването на дружеството.

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От началото на кризата с топлоподаването Терзиев активно съдейства на МОН за получаването на актуална информация за ситуацията в района на студентските общежития и възможните решения.

"Не смятам, че някой има намерение да използва студентите за политически цели, нито че те биха позволили това. Липсата на отопление и топла вода през зимата е сериозен проблем за всички засегнати софиянци, но студентите са в още по-трудна ситуация. В общежитията те нямат възможност да монтират бойлер, а често не могат да използват и алтернативни отоплителни уреди заради състоянието на електрическите инсталации. Разбирам студентите и ще направя всичко възможно за намирането на бързо решение. Нашата отговорност е да им осигурим условия, в които да учат и да се развиват. Мащабът на проблемите с топлопреносната мрежа беше видим още в началото на мандата ми. Въпреки че дружеството не е под мое управление, многократно съм търсил и предлагал решения. Беше ясно, че без навременни и адекватни мерки ще стигнем до ситуацията, в която се намираме сега", заяви кметът на София.

След отправения от МОН призив към Столична община, кметът заявява готовност да събере всички отговорни страни, които да представят наличните данни по казуса. Намирането на работещо решение обаче изисква активното участие и конкретни ангажименти както от страна на Столичния общински съвет, в чиито правомощия е контролът върху „Топлофикация София“ ЕАД, така и от страна на МОН.

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Кметът на София нееднократно е предупреждавал за сериозните рискове, произтичащи от финансовото и техническото състояние на „Топлофикация София“, и последователно предлага решения за оздравяването на дружеството. Едва на 19 ноември Столичният общински съвет прие внесения за трети път от кмета доклад за независим анализ на състоянието на дружеството и възможностите за неговото устойчиво развитие.

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Столична община е запозната с предизвикателствата пред алтернативното отопление на студентските общежития – както с цената на електроенергията за небитови потребители, така и с риска от претоварване на електрическите инсталации при използването на допълнителни отоплителни уреди.

Столична община очаква Министерството на образованието и науката и ръководствата на висшите училища да представят актуална информация за техническото състояние на общежитията, както и предложения за конкретни мерки, гарантиращи отоплението и топлата вода на студентите, в случай че „Топлофикация София“ не разполагат с план за бързо възстановяване на топлоподаването.

За участие в срещата са поканени министърът на образованието и науката, представители на ректорските ръководства на засегнатите висши училища, Националното представителство на студентските съвети и ръководството на „Топлофикация София“.