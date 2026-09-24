Пиян-залян шофьор катастрофира с крадена кола

Шофьор с 3,43 промила и краден автомобил причини катастрофа в горнооряховското село Стрелец. Сигналът за инцидента е подаден около 17:30 часа в сряда в Районното управление на полицията в Горна Оряховица. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил катастрофирал автомобил, управляван от 46-годишен мъж. Още: Пиян, в насрещното и с краден автомобил: Арестуваха мъж в Пернишко

В хода на извършената проверка е изяснено, че той противозаконно е отнел лекия автомобил от собственика му. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и апаратът е отчел 3,43 промила, съобщава БТА. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. Още: Помел светофара: Пиян шофьор катастрофира в Добрич