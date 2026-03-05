НА ЖИВО: Лудогорец - Левски, решава се титлата!

Тази вечер действащият шампион Лудогорец посреща лидера в класирането Левски в пряк сблъсък за титлата в голямото дерби от 24-ия кръг на Първа лига. Разликата между двата тима е 12 точки, а разградчани се нуждаят от задължителна победа, за да запазят шансове за първото място. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград ще започне в 18:30 часа, като ще можете да проследите развоя на срещата Лудогорец - Левски НА ЖИВО в Actualno.com!

Преди срещата

Лудогорец допусна две поредни грешки в шампионата, след като първо загуби от Ботев Пловдив, а после записа и равенство срещу Локомотив Пловдив. Това увеличи разликата до върха, тъй като Левски продължи безгрешния си поход, за да поведе с 12 точки на "орлите" при 7 оставащи кръга от редовния сезон. За да може Лудогорец да се надява на обрат в плейофите във финалната четворка, тимът трябва да търси задължителна победа в прекия мач с Левски и да стопи изоставането до 9 точки.

Лудогорец вече отпадна от Лига Европа и сега фокусът е изцяло върху първенството и Купата на България, където пък ще мери сили с ЦСКА в два мача на 1/2-финалите. "Орлите" са 14-пореден шампион на България, но през този сезон допусна много грешки в есенния дял и изостана драстично от Левски. "Сините" пък са почти безпогрешни при Хулио Веласкес, и изглежда, че трудно могат да бъдат разклатени до края на кампанията.