Войната в Украйна:

Национал на България мотае Левски за новия си договор

23 октомври 2025, 10:43 часа 417 прочитания 0 коментара

Национал на България мотае Левски за новия си договор. Става дума за 28-годишния централен защитник Кристиан Димитров. Както е известно, снажният бранител има контракт със „сините“ до края на настоящия сезон. Ръководството на клуба вече му предложи ново споразумение, но на този етап той се чуди дали да преподпише и не е дал категоричен отговор, че ще остане на „Герена“. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Шефовете на Левски са провели две срещи с Лъчо Танев 

Шефовете на Левски са провели вече две срещи с агента на централния защитник – Лъчезар Танев. Първата е била около дербито с Лудогорец, а втората в паузата за националните отбори миналата седмица. Ръководството на „сините“ разчита, че Кристиан Димитров ще склони да преподпише своя договор с клуба, но за момента няма развитие по темата. Възможно е бранителят да има други предложения, които да обмисля преди да вземе окончателно решение за своето бъдеще.

Кристиан Димитров Левски

Цунами е в подобна ситуация, но се очаква той да преподпише 

В Левски обаче са притиснати от времето, тъй като от 1 януари Кристиан Димитров ще бъде свободен да преговаря с всеки един друг отбор, където да премине без пари, след като договорът му със столичани изтече. В подобна ситуация е и друг защитник на „сините“ - Вендерсон Цунами. Договорът на бразилеца също приключва след края на настоящата кампания. Той получи предложение за нов контракт и се очаква съвсем скоро да го подпише.

ОЩЕ: Светослав Вуцов е поставил едно условие, за да се завърне в националния отбор на България

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Левски Кристиан Димитров
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес