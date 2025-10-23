Национал на България мотае Левски за новия си договор. Става дума за 28-годишния централен защитник Кристиан Димитров. Както е известно, снажният бранител има контракт със „сините“ до края на настоящия сезон. Ръководството на клуба вече му предложи ново споразумение, но на този етап той се чуди дали да преподпише и не е дал категоричен отговор, че ще остане на „Герена“. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Шефовете на Левски са провели две срещи с Лъчо Танев

Шефовете на Левски са провели вече две срещи с агента на централния защитник – Лъчезар Танев. Първата е била около дербито с Лудогорец, а втората в паузата за националните отбори миналата седмица. Ръководството на „сините“ разчита, че Кристиан Димитров ще склони да преподпише своя договор с клуба, но за момента няма развитие по темата. Възможно е бранителят да има други предложения, които да обмисля преди да вземе окончателно решение за своето бъдеще.

Цунами е в подобна ситуация, но се очаква той да преподпише

В Левски обаче са притиснати от времето, тъй като от 1 януари Кристиан Димитров ще бъде свободен да преговаря с всеки един друг отбор, където да премине без пари, след като договорът му със столичани изтече. В подобна ситуация е и друг защитник на „сините“ - Вендерсон Цунами. Договорът на бразилеца също приключва след края на настоящата кампания. Той получи предложение за нов контракт и се очаква съвсем скоро да го подпише.

ОЩЕ: Светослав Вуцов е поставил едно условие, за да се завърне в националния отбор на България