Националите не тренират в пълен състав, Шопов се надява да достигнат волейболистите

Днес националният ни отбор по футбол излезе за първата си тренировка преди световните квалификации срещу Турция и Испания. На 11 октомври, събота, посрещаме южната ни съседка от 21:45 ч. на националния стадион „Васил Левски“, а на 14 октомври, вторник, гостуваме на европейските шампиони във Валядолид. За момента в група „Е“ имаме два мача, които загубихме с по 0:3 от Испания и Грузия.

Десподов, Митов, Турицов и Божинов не тренират с отбора, защото са играли скоро

Кирил Десподов, Димитър Митов, Иван Турицов и Росен Божинов не бяха част от първото колективно занимание на националите ни. Десподов и Турицов бяха във фитнеса, след като и двамата взеха участие в срещи за клубните си отбори късно снощи. Десподов влезе като резерва за ПАОК в победата с 2:1 срещу Олимпиакос, а Турицов игра 70 минути за ЦСКА в нулевото равенство с Лудогорец. Вратарят Митов запази първата си суха мрежа през сезона за Абърдийн в победа с 4:0 срещу Дънди Юнайтед вчера. А Божинов като цяло натрупа доста мачове и пътувания.

Станислав Шопов: „Вярвам, че ще тръгнем в много добра посока“

Станислав Шопов, който играе за хърватския Осиек, показа оптимизъм преди мачовете на националния отбор. Ето какво каза атакуващият халф: „Поздравявам целия национален отбор по волейбол. Надявам се и ние да постигнем подобни успехи с един добър колектив и позитивизъм. Вярвам, че ще тръгнем в много добра посока. Щастлив съм, че съм тук и ще дадем всичко за националния отбор. Винаги се изисква време за промяна. Винаги сме давали най-доброто от себе си, като се изисква много работа и постоянство. Има невероятно футболисти в Турция и Испания, но и ние разполагаме много добри играчи. Това е най-голямото предизвикателство да премерим сили с най-добрите“.

