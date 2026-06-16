Защо България пак е пред телевизора за Световното, докато държави с население колкото Люлин пишат история?

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Световното първенство по футбол е в разгара си, а България отново го гледа по телевизията. Всъщност, ние сме пред телевизорите от 2002 г. насам. Последният ни Мондиал е този от 1998 г., когато завършваме последни, само с 1 точка, в група с Парагвай, Испания и Нигерия. И след това – тишина. Станахме толкова тихи, че светът направо ни забрави. В ранглистата на ФИФА сме, срам ме е да погледна… на 87-о място. Докато страни с население “колкото това на Люлин“ са далеч пред нас и правят чудеса в Северна Америка.

Въпросът е “Защо?“ С какво ни превъзхождат, с какво са толкова по-добри от нас? Или просто ние сме по-зле от тях. Защото, дори да звучат еднакво, тези две неща имат огромна разлика.

Кюрасао и Кабо Верде – те играят на Световното, ние ги гледаме

Кюрасао и Кабо Верде са два от отборите дебютанти на световни първенства. Кюрасао е най-малката държава на света, участвала на мондиал. Докато Кабо Верде е с население около 12 пъти по-малко от това на България. И все пак, островяните са на 81-а позиция в ранглистата на ФИФА, а африканците – на далечното от нас 64-о място. Но те са на Световното. А ние? Гледаме ги по телевизора и се чудим как може да не сме на тяхно място.

Кой има най-голямо население – Люлин, Кюрасао или Кабо Верде?

Ами, има си причина. Има си причина държави с население “колкото това на Люлин“ да са над нас в класациите. Естествено, тази мъдрост не е моя, колкото и да ми се иска. В коментарното студио по време на почивката на мача между Испания и Кабо Верде усмихнатата глава на Благой Георгиев я роди. На първо място, това абсолютно не е вярно. И все пак, информативно. По данни на НСИ, към 2025 г. Люлин има население от малко над 101 000 души. Кабо Верде, за която говореше Джийзъса, има население от над 524 000 души към 2024 г., според Световната банка. И дори Кюрасао, която е най-малката държава в историята на световните първенства, има население от над 158 000 души към 1 януари 2026 г., според тяхното Централно статистическо бюро.

Не са ни квалификациите проблема

Обратно към причината те да са на Мондиал 2026, а ние – не. Някои ще кажат, че имат по-лесни съперници на съответните континенти. Ами да, така е. Но нека погледнем към нашите съперници от квалификациите за Мондиал 1998. Русия, Израел, Кипър, и Люксембург. Нима не са по-силни от съперниците на Кабо Верде – Камерун, Ангола, Мавриций, Либия и Есватини? И въпреки силните съперници, тогава сме били първи в групата. А тези на Кюрасао – Ямайка, Бермуда, Тринидат и Тобаго, Хаити, Сейнт Лусия, Аруба и Барбадос? Да не говорим за съперниците ни в квалификациите за Мондиал 1994. Швеция, Франция, Австрия и дори Израел. Дали не са по-силни от Есватини? Или от Барбадос? Както добре знаем, за Световното през 1994 г. също сме се класирали.

И ти остави, че се класират, ми и играят. Кюрасао допусна ранно попадение срещу Германия, защото игра смело. Излизаше напред, не се окопаваше. И след това изравни. Кюрасао. 158 000 човека. Изравни на Германия. Вярно, после яде яко бой, та немците ги качиха на 7:1. Ама да не се правим, че нас Турция не ни направи за резил с 6:1. И то у дома. На Националния стадион “Васил Левски“. В столицата. Кабо Верде, дето е “колкото Люлин“. Само 5 пъти по-голяма. Излиза смело срещу Испания и какво? Равенство 0:0, първа историческа точка, не допускат гол от европейския шампион, един от топ фаворитите и не знам още какво. Дето и с тях играхме в квалификациите. Единия мач, добре че се спряха на 3:0, добре че второто ни пожалиха и не играха нищо. Втория мач, пак на ходом, тоя път 4:0.

И населението не ни е проблем

Така че не са ни квалификациите проблема. Нито пък населението. Кюрасао били нидерландска колония, намирали от някъде корени на играчите и им вадили паспорти. Те не били от Кюрасао. Само един човек от състава е роден на острова и той им е най-известният. Тахит Чонг, дето беше в Ман Юнайтед. Еми да, ама Кюрасао няма 200 000 човека население, на дали има 30 професионални футболисти на тоя остров, от които да сформират група. А ние с нашите 6 милиона и кусур? Не можем и 11 читави да си намерим. На Кюрасао треньор им бил Дик Адвокаат, затова са на Световното. Ми да, ама с тях поне може да работи. На нашите и Лотар Матеус да им сложат да ги води, пак се съмнявам да направят нещо. И това го пробвахме, не става.

Кабо Верде, люлинчаните. Може да са “колкото Люлин“, ама имат играчи, нали. Че даже и у нас играят. Дерой Дуарте влиза като резерва, смятай. Играч на един от най-големите отбори у нас даже не е титуляр за Кабо Верде. Гари Родригес, дето Левски му вдигна цената двойно на времето. И той е забравил за София. Най-големият футболист на Кабо Верде в момента – Логан Коща, даже не влезе от скамейката. Централен защитник на Виляреал – трети в Ла Лига, ще играе в Шампионска лига. Така че и 60 милиона да сме, без бачкане в правилната посока, няма как да стане. Освен да върнем Родригес и заедно с Дуарте да ги натурализираме. И това го пробвахме преди години, ама пак до никъде не ни докара.

Кюрасао и Кабо Верде не са по-добри от нас – ние сме по-зле от тях

Така че Кюрасао и Кабо Верде не са по-добри от нас в нищо. Нито в натурализирането, нито в чуждестранните треньори, нито в краденето на пари от детските школи, нито в черното тото, нито в корупц… стоп! Взех да се отнасям. Просто ние сме по-зле от тях. В много отношения. И да, има разлика. А тя си личи най-вече на големите форуми. Като започнем от класиране на Световното, минем през големия погром от Германия, който на нас ни е като от Турция и стигнем до равенството с Испания. Геройства, които някога не ни бяха чужди. Дори напротив, надминавали сме ги. Но това се случва когато надминеш себе си. А не когато страни като Буркина Фасо, Хондурас, Оман и Сирия те задминават в ранглистата на ФИФА.

Автор: Николай Илиев

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