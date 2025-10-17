"Не БФС е проблемът! Проблемът сме ние": Роден клуб посочи истинските "виновници" за футболната криза у нас

През последните дни Българският футболен съюз, оглавяван от Георги Иванов - Гонзо, бе обект на сериозни критики от футболното общество в страната. Този път то бе породено от слабото представяне на националния отбор. "Лъвовете" записаха две тежки загуби - с 1:6 от Турция и 0:4 от Испания, в първите два мача начело на новия селекционер Александър Димитров. Тези резултати в допълнение с бездействието на ръководството през последните години за пореден път разпалиха буря сред футболното общество.

"Българският футбол умира - и никой не забелязва"

След поредния провал на националния отбор последваха поредни призовки президентът на БФС Георги Иванов да се подаде оставката. Сега обаче се намери защитник на родната централа. Президентът на Фратрия – Виктор Бакуревич, защити Българският футболен съюз във връзка с проблемите на футбола у нас. Той се излезе с официална позиция, в която се обърна към футболната общественост в страната и обясни откъде се корени проблемът.

ОЩЕ: Георги Градев призова за нов Конгрес на БФС: Мандатът на Гонзо е изтекъл по право

Бакуревич се присъедини към общото мнение, че проблемът идва още в развитието на детско-юношеския футбол. Според него, причината за футболната криза е, че в България липсват треньори и деца, които обичат футбола. По тази причина той призова за промени, каквито се налагат в неговия клуб. Това, очевидно, е проработило за Фратрия, тъй като тимът се намира на второто място във временното класиране на Втора лига и се надява да задържи позицията си и да се класира за елита.

Позицията на Фратрия:

"Не БФС е проблемът. Проблемът сме ние. Българският футбол умира – и никой не забелязва. Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим. С деца, които никой не искаше. С треньори, които обичат футбола. С хора, които вярват, че можем да направим нещо истинско. Време е за промяна", написаха от клуба.

ОЩЕ: "След 2-3 години...": България вече е зад Ангола, Сирия, Хаити и Бахрейн в ранглистата на ФИФА