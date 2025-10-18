Войната в Украйна:

"Не на расизма!": Левски с категорична позиция за една от звездите си

Българският футболен клуб Левски съобщи за получени обиди и расистки съобщения от Мустафа Сангаре и обяви категоричната си подкрепа за нападателя. "Сините" добавят, че оказва пълно съдействие на играчите си при подобни инциденти и търси съдействие от Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП-МВР.

"ПФК Левски категорично осъжда всякакви форми на расизъм, ксенофобия и дискриминация – онлайн и офлайн. В последните дни нашият нападател Мустафа Сангаре получи обидни и расистки съобщения, а през последните месеци и други наши футболисти подадоха сигнали за подобни прояви. Клубът застава плътно зад своите играчи и няма да толерира език на омразата", пишат от клуба.

"Напомняме, че и в предишни случаи, включително около гостуването ни на Апоел (Беер Шева), клубът реагира незабавно – подаден беше сигнал до УЕФА, като оказахме пълно съдействие за установяване на извършителите. Тогава израелският клуб беше наказан с глоба от 30 000 евро и частично затваряне на най-малко 500 съседни места за един домакински мач.

"И занапред, при всеки конкретен случай, Левски ще сезира незабавно компетентните органи и футболните институции и ще оказва пълно съдействие за идентифициране на извършителите и предприемане на действия по закон. За прояви на расизъм в социалните мрежи клубът ще търси съдействие от Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП-МВР в случаите, когато профилът е анонимен или е налице опит за прикриване на идентичността на автора.

"Призоваваме всички, които станат свидетели или разполагат с информация за подобни прояви срещу наши футболисти, да ни информират чрез официалните канали на клуба. Левски е клуб на уважението, равенството и свободата – ценности, които ще продължим да защитаваме без компромис".

Джем Юмеров
