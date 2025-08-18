Небивал интерес към мача България - Испания! Ето колко са продадените билети

Двубоят на националния отбор по футбол на България срещу европейския шампион Испания, който предстои да се изиграе на 4 септември на националния стадион "Васил Левски" в София, предизвиква небивал интерес. Според информация на Sportal.bg, продадените билети за мача от световните квалификации за Мондиал 2026 вече надхвърлят 35 000. До началото на срещата остават повече от две седмици, а капацитетът на стадиона е почти запълнен.

35 000 продадени билети за мача България - Испания на "Васил Левски"

България ще срещне Испания от 21:45 часа на 4 септември, като се очаква стадионът да бъде изпълнен до краен предел. Сред продадените 35 000 билети са включени и пакетните билети, които са близо 7500. С тези пакети феновете могат да посетят и домакинските срещи на България с отборите на Турзия и Грузия.

От Българския футболен съюз преговарят с испанската федерация за намаляване на буферната зона, за да може да се осигурят допълнителни пропуски за мача. До момента феновете на Испания са изкупили около 400 от полагащите им се 2000 пропуска. По-малкият брой фенове на Испания може да позволи на организаторите да намалят буферните зони и да допуснат още български привърженици на трибуните.

Засега в продажба са пуснати 40 000 билета, което означава, че остават още около 5000 бройки. Все пак от БФС се надяват, че тази бройка ще се увеличи с намалянето на буферната зона.

