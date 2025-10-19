Войната в Украйна:

"Необяснимо": Христо Янев остана критичен към ЦСКА след първата си победа начело

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира първата победа на тима под негово ръководство. "Армейците" постигнаха минимален успех с 1:0 при гостуването си на Добруджа в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата реализира Йоанис Питас в 17-ата минута. Отборът на Христо Янев намали темпото през втората част, но грабна ценни три точки, с които вече има 13 пункта на осмата позиция.

Янев остана доволен от резултата, но не и от представянето на неговите футболисти през целия мач: "Много добри първи 45 минути, имахме контрол върху абсолютно всичко и много слаби втори 45 минути, в които, необяснимо за мен, дадохме инициативата на домакините. Просто ние направихме нищо, с което да контролираме мача. Добруджа добре затваряше нашата дясна зона", продължи родният специалист. "Загубихме инициативата, увереността и самочувствието си. Дадохме на Добруджа да играе повече с топката. Със смяната на Теодор Иванов трябваше да събудим момчетата на терена."

"В тренировъчния процес отборът се влага максимално", каза още Янев. "Това е едва втора победа за сезона и трябва да работим. Играта не ни задоволява. Ще работим върху това. Трябва да променим мисленето на футболистите. Качествата, които имаме трябва да ги защитаваме с работата през седмицата. От мое лице отборът има пълна подкрепа."

