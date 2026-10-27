Килиан Мбапе ядоса Китай, спонсори късат рекламни договори заради меме (ВИДЕО)

Френската футболна звезда Килиан Мбапе се оказа в центъра на скандал в Китай заради видео, в което се смее на интернет меме, свързано с бившия китайски лидер Мао Дзедун. Случаят доведе до прекратяване на рекламни партньорства с две големи китайски компании, ограничения върху профилите на футболиста в местни социални мрежи и спиране на излъчването на мачове с негово участие от държавната телевизия, според публикации в медиите.

Казусът предизвика и реакция от китайското външно министерство, а негативните коментари в социалните мрежи прераснаха в призиви за бойкот на нападателя на "Реал Мадрид". Още: Хари Кейн покори футболния връх - спечели "Златната топка" за 2026 година!

Видеото

Скандалът започна с епизод от онлайн предаването The Bridge, в който Мбапе е попитан кое меме с негово участие го е разсмяло най-много. Футболистът разказва за изображение, в което лицето му е монтирано върху фигура на мъж, когото той определя като "китайски диктатор".

Мбапе споделя, че често използва мемето с приятели, докато играят онлайн игри, но не уточнява самоличността на човека в изображението. Тайванската медия ETtoday съобщава, че става дума за Мао Дзедун - основателя на съвременната китайска държава. В интернет се разпространяват и други колажи, на които лицето на френския футболист е поставено върху образа на Мао.

Two major Chinese brands have dropped Kylian Mbappé after a video appeared to show him calling Mao Zedong a “Chinese dictator.” Drinks giant Dongpeng and dairy producer Mengniu terminated their sponsorship deals, accusing the French football star of offending Chinese national sentiments. — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

Мемета, представящи Мбапе като диктатор, циркулират онлайн от месеци, включително покрай Световното първенство. В тях лицето му често е монтирано върху изображения на исторически личности във военни униформи.

В Китай обаче видеото предизвика остра реакция от националистически настроени потребители, част от които обвиниха футболиста в неуважение към страната и призоваха за бойкот. Футболният портал Dongqiudi заяви, че няма да преведе думите му, тъй като ги смята за "обидни за Китай и китайския народ".

Две големи компании прекратиха договорите си с Мбапе

Сред най-сериозните последици за футболиста е загубата на две рекламни партньорства с китайски компании. Производителят на напитки Eastroc Beverage Group, известен и като Dongpeng, и млечната компания China Mengniu Dairy обявиха, че прекратяват отношенията си с Мбапе, който беше техен рекламен посланик. Още: "Оценка 10 от 10": Килиан Мбапе спечели престижна световна награда

Решенията се отразиха и на борсовото представяне на двете компании. Акциите на Eastroc поевтиняха с до 4,1% на борсата в Шанхай, а книжата на Mengniu загубиха около 3% в Хонконг.

Компаниите не посочиха конкретните мотиви за прекратяването на партньорствата и не споменаха пряко Мао Дзедун в публичните си изявления.

Швейцарският производител на спортни обувки On Holding AG също премахна публикациите, свързани с Мбапе, от профила си в китайските социални мрежи. Компанията не даде незабавен отговор на запитване за бъдещето на наскоро сключеното си 10-годишно партньорство с футболиста.

Китайските платформи ограничиха профилите му

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Според медийни публикации държавната телевизия CCTV е премахнала реклами с участието на Мбапе, спряла е излъчването на футболни срещи с негово участие и е изтрила публикациите за него от официалния си профил в платформата Weibo.

Китайската социална мрежа Xiaohongshu също е ограничила профила на футболиста. Акаунтите му в Weibo и Xiaohongshu, всеки с около 1 милион последователи, са обозначени със съобщения за ограничения заради предполагаемо нарушение на правилата на платформите.

Междувременно говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун коментира случая по време на брифинг, без да навлиза в конкретни подробности за видеото.

"Всяка дума или постъпка, която обижда чувствата на китайския народ, естествено среща пълното отхвърляне от страна на цялото ни общество", заяви той.

Засега няма публично посочени конкретни мотиви от страна на компаниите за прекратяването на договорите им, нито официално потвърждение, че всички предприети действия са пряко свързани с видеото. Още: Астрономически суми в класация за най-скъпите звезди в световния футбол

Предишни конфликти с чуждестранни компании

Случаят с Мбапе не е изолиран пример за това как политически и културни спорове в интернет могат да засегнат бизнес отношенията на международни компании и известни личности в Китай.

Националната баскетболна асоциация на САЩ (НБА) продължава да работи за възстановяване на позициите си на китайския пазар след конфликт, започнал през 2019 г. Тогавашният генерален мениджър на "Хюстън Рокетс" Дарил Мори публикува съобщение в подкрепа на протестиращите в Хонконг, което предизвика остра реакция в Китай.

Чуждестранни компании като шведската верига H&M и американския производител на спортни стоки Nike също се сблъскаха с потребителски бойкоти заради позиции и коментари, свързани с китайския регион Синдзян.

За Мбапе последиците от настоящия скандал са свързани не само с рекламните му договори, но и с присъствието му на един от най-големите потребителски пазари в света. Засега няма официално потвърждение дали футболистът ще направи публично извинение.