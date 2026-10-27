Ударени кораби край България:

Най-голямото техно парти този декември: Holy Priest се завръща в България след разпродадено за часове събитие

27 октомври 2026, 14:10 часа 437 прочитания 0 коментара
Снимка: EXE
Най-голямото техно парти този декември: Holy Priest се завръща в България след разпродадено за часове събитие

След като предишното гостуване на Holy Priest в България беше разпродадено само за броени часове след обявяването, артистът се завръща у нас на 18 декември за голямото декемврийско събитие на EXE. Този път партито ще е в Inter Expo Center в София, а към него се присъединява и Nikolina, която ще гостува в България за първи път.

С характерната си маска и безкомпромисно звучене немският DJ Holy Priest се превърна в едно от разпознаваемите имена в съвременната хард техно сцена. Музиката му преминава отвъд строгите жанрови граници, съчетавайки хард техно, rawstyle и hardcore влияния в интензивен звук, който намира все по-широка публика на международната клубна сцена. Предишното му гостуване в България показа силния интерес към артиста, като билетите за събитието бяха изчерпани броени часове след обявяването му.

Декемврийското събитие ще отбележи и първото гостуване на Nikolina в България. Тя ще се присъедини към програмата на вечерта заедно с Vorick, Teuton и Egor & Nerone, оформяйки lineup, който събира международното присъствие на Holy Priest и Nikolina с артисти, добре познати на местната публика.

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Събитието на 18 декември е поредната мащабна продукция на EXE в Inter Expo Center – локация, която позволява на организаторите да разгърнат концепцията си в голям формат и да предложат на публиката цялостно музикално и визуално преживяване.

След силния интерес към предишното гостуване на Holy Priest и предстоящия дебют на Nikolina, събитието се очертава като една от значимите дати за почитателите на по-тежкото електронно звучене в края на 2026 г.

 

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техно EXE Holy Priest
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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