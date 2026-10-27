Сангаре се завръща за Левски! Две изненадващи отсъствия в групата на "сините"

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви групата от 22-ма футболисти за гостуването на Арда (Кърджали) от 12-ия кръг на Първа лига. Испанският специалист получи добра новина с възстановяването на Мустафа Сангаре, който отново е на разположение след контузия. В същото време обаче наставникът взе любопитно решение, оставяйки извън състава Хевертон и Давид Кусо.

Сангаре отново е на разположение на Веласкес

Нападателят получи травма при гостуването на Черно море на стадион "Тича", което беше последният шампионатен двубой на "сините". Заради контузията Сангаре пропусна срещата със Спартак (Плевен) за Купата на България. Таранът не е картотекиран за участието на Левски в Лига Европа, но вече е възстановен и може да помогне на отбора в първенството.

Още: Неочаквана пречка пред Левски: Новото ръководство вече месец чака официално вписване

Хевертон и Кусо извън групата

Изненадата в избора на Веласкес е отсъствието на Хевертон и Давид Кусо. Двамата не попадат сред избраниците на испанеца за визитата в Кърджали. Продължават да се възстановяват Асен Митков и Гашпер Търдин, докато Радослав Кирилов остава извън терените след претърпяна операция.

Пълната група на Левски за гостуването на Арда

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров.

Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес.

Халфове: Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула.

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре.

Още: Най-много "сухи мрежи" в Първа лига за сезон 2026/27 - Лапоухов изравни Вуцов, но друг е №1