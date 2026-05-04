(Не)възможният шампион Левски! Приключи ли ерата на Лудогорец завинаги? | Точно попадение (ВИДЕО)

Невъзможният шампион Левски: така може да се определи триумфът на "сините" в елитното футболно първенство на България, особено от перспективата, че само преди 6 години клубът бе на прага на фалита. Наско Сираков успя да вдигне Левски от дъното и да ги изведе до 27-ма титла на България след 17 години чакане, и то детронирайки 14-кратния пореден шампион Лудогорец. А темата закономерно бе водеща в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаването на Actualno.com и Sportlive.bg.

Силен Левски или слаб Лудогорец - сплав от двете реши титлата в Първа лига

Левски ли стана по-силен, или пък Лудогорец стана много по-слаб, за да се стигне до тази промяна на върха в българския футбол? Този въпрос бе поставен на дневен ред в коментарния сегмент на предаването - "Асене, ВАР-ни". Спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Николай Илиев и Янко Станчев се обединиха около мнението, че роля имат и двата фактора - и кризата в Разград, и очевидното подобрение в Левски. "Сините" доказаха, че са най-силният колектив, с изключителен треньор, както и добра организация на всички нива, за да си гарантират титлата четири кръга преди края.

Какво ще е бъдещето на Лудогорец?

В Лудогорец обаче имат много върху какво да размишляват, тъй като клубът е заплашен да остане не само без титла, но и без участие в евротурнирите през следващия сезон. Това пък поставя на карта бъдещето на клуба, като се очакват кардинални решения и от ръководството - в лицето на собствениците Кирил и Георги Домусчиеви. В публичното пространство вече се появяват слухове и за евентуален интерес на братята Домусчиеви към собствеността на варненския Черно море.

Христо Янев вдигна ЦСКА от дъното и е близо до целта, но трябва да довърши започнатото

ЦСКА пък записа още една победа над Лудогорец и може да бъде доволен от позицията си в края на сезона. "Армейците" са в битката за второто място, а освен това ще играят финал за Купата на България, който може да им донесе не само трофей, но и директно класиране за квалификациите на Лига Европа. И Христо Янев ще опита да довърши започнатото през есента по най-добрия начин, след като пое клуба почти на дъното на таблицата.

Извън коментарите за българския футбол предаването предложи и традиционната си рубрика - "Актуалното в спорта". В нея спортните журналисти обърнаха внимание на Никола Цолов, Григор Димитров, Кирил Милов, Йоана Илиева, събитията в Българския олимпийски комитет, предстоящите спортни мероприятия у нас - Джиро д'Италия и Световната купа по спортна гимнастика, както и други интересни спортни новини от света.

"Точно попадение" предложи и забавните си сегменти - "Куриози и виртуози", "Игра за майстори" и "В мишената".