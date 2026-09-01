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Еврото няколко пъти обърна посоката спрямо долара за старт на новия месец

01 септември 2026, 11:15 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото няколко пъти обърна посоката спрямо долара за старт на новия месец

Курсът на еврото се качи за кратък период от време над 1,17 спрямо щатския долар в края на август, но оттогава насам бележи спад - първоначално постепенен, а след това и рязък. На 28 август единната европейска валута падна под психологическата граница от 1,16 и макар отново да се вдигна над нея на 31 август, в началото на новия месец курсът не изглежда толкова силен.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 1 септември, за 1,159, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,22% под последното отчетено ниво в понеделник.

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Европейската централна банка определи на 31 (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1596 долара.

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Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 3 август, когато слезе на ниво 1,1511 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Още: Еврото рязко слезе под психологическа граница спрямо долара

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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