Нов интерес към трансферна цел на Левски и ЦСКА

През последния зимен трансферен прозорец някои клубове от Първа лига, сред които Левски и ЦСКА, имаха мнго сериозен интерес към звездата на Вихрен Сандански и Втора лига Лео Пимента. ЦСКА 1948 и Ботев Враца също искаха бразилеца в редиците си. След като Пимента остана за още половин година в Сандански, той започна сезона във Втора лига прекрасно и според колегите от "Gong", елитни отбори вече са в контакт с бразилеца.

Към Лео Пимента има голям интерес

Интересът към Лео Пимента през зимния трансферен прозорец беше голям и явно не се е изгубил. Преди половин година Ботев Враца дори започна преговори за правата на бразилеца, но те не стигнаха до успех. Според информацията, сега отбори от елитното ниво на родния футбол отново имат интерес към Пимента и вече са в контакт с него за личните му условия. Източникът добавя още, че към южноамериканеца гледат и азиатски клубове.

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Лео Пимента има 4 участия за гол в 2 мача

Възможно е и да се стигне до пеотстъпване на Лео Пимента, но при такъв сценарий, от Вихрен Сандански ще запазят много голям процент от правата на нападателя при последващ негов трансфер. Освен с изявите си на терена, Лео Пимента впечатлява и с ефективност. През миналия сезон той вкара 15 гола в 32 мача. А от началото на новата кампания във Втора лига, той отбеляза 3 попадения и даде 1 асистенция в 2 срещи.

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