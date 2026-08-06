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Пожар затруднява движението по АМ “Тракия“

06 август 2026, 13:18 часа 1193 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пожар затруднява движението по АМ “Тракия“

Получен е сигнал за пожар в близост до 69-ти км на автомагистрала "Тракия" в платното в посока за Бургас - отбивката за Велинград. Горят сухи треви, обхванати са и лозови масиви, съобщиха от Областна дирекция на МВР-Пазарджик, цитирани от БТА. Още: Промени в движението по АМ “Тракия“ в посока София

Към момента на място са два противопожарни екипа. Движението се регулира от пътна полиция. От полицията апелират автомобилите да се движат с по-ниска скорост, дистанция и с повишено внимание. Преди ден беше локализиран пожар в стрелчанското село Блатница. Още: Внимание, шофьори! Ограничения в изпреварващата лента на АМ “Тракия“

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АМ Тракия сухи треви пожар затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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