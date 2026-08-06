Всичко свалихме по няколко пъти: Руски губернатор с комедийно шоу за горяща рафинерия (ВИДЕО)

Цели 8 съобщения-обяснения изписа и публикува в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ярославска област в Русия Михаил Евраев, за да разясни какво стана след поредната голяма украинска атака с далекобойни дронове. И в течение на всяка следващата публикация ставаше все по-интересно за четене.
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More footage from Yaroslavl. A burning refinery after Ukrainian long-range drone attacks. #Russia https://t.co/W4Un3NuHrd pic.twitter.com/HWBgyfuV8Y— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2026
Първоначално Евраев не призна това, което бързо стана ясно благодарение на видеокадри и то геолокализирани, които се появиха в социалните мрежи. Впоследствие, в седмото му съобщение, се появи следното изречение: "Падащи отломки удариха резервоарите за съхранение на нефтопреработвателната рафинерия. Аварийните служби работят по потушаването на пожара".
Уникалното е, че Евраев храбро твърди, че "всички 93 вражески дрона са ликвидирани". В петата публикация са "всички 92 вражески дрона". В четвъртата - "всички 88 вражески дрона".
Отломките и пожарът обаче пусто остават - ОЩЕ: Рафинерията в Ярославъл изглежда си изпати пак от украинските дронове (ВИДЕО)
❗️Ukrainian drones struck the Slavneft-YANOS refinery in Yaroslavl, one of Russia's five largest oil refineries. Eyewitness footage showed fires burning at multiple locations across the plant, despite Russian officials claiming all drones had been shot down. The refinery… pic.twitter.com/fo4Wi02PpP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2026