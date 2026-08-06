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Всичко свалихме по няколко пъти: Руски губернатор с комедийно шоу за горяща рафинерия (ВИДЕО)

06 август 2026, 12:41 часа 801 прочитания 0 коментара
Снимка: NOELReports/X
Всичко свалихме по няколко пъти: Руски губернатор с комедийно шоу за горяща рафинерия (ВИДЕО)

Цели 8 съобщения-обяснения изписа и публикува в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ярославска област в Русия Михаил Евраев, за да разясни какво стана след поредната голяма украинска атака с далекобойни дронове. И в течение на всяка следващата публикация ставаше все по-интересно за четене.

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Първоначално Евраев не призна това, което бързо стана ясно благодарение на видеокадри и то геолокализирани, които се появиха в социалните мрежи. Впоследствие, в седмото му съобщение, се появи следното изречение: "Падащи отломки удариха резервоарите за съхранение на нефтопреработвателната рафинерия. Аварийните служби работят по потушаването на пожара".

Уникалното е, че Евраев храбро твърди, че "всички 93 вражески дрона са ликвидирани". В петата публикация са "всички 92 вражески дрона". В четвъртата - "всички 88 вражески дрона".

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Ярославъл война Украйна руска рафинерия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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