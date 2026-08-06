Има задържани по случая с пребития до смърт мъж в Пловдив

Полицията в Пловдив обяви, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Очаква се прокуратурата и полицията да обявят повече подробности за тежкия инцидент, станал във вторник следобед на едно от най-посещаваните места за отдих в града, предава БНР. Това, което във вчерашния ден съобщиха от прокуратурата, а към този час е и единствената официална информация, с която разполагаме е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница ,където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. И към момента продължават активните действия по разследването за изясняване на обстоятелствата около убийството и извършителите. Няма информация колко са и на каква възраст. Още: Престъпление от омраза?: Жестоко убийство на мъж в Пловдив, съгражданите му искат справедливост

Коя е жертвата

Късно снощи кметът на Кричим Атанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и е от града. В позицията си, разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така, че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда. Още: Пребит до безсъзнание: Братя са арестувани за побой над мъж

Престъпление от омраза?

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Очевидец каза днес по Нова телевизия, че е видял по-рано в деня на инцидента да се събира група тийнейджъри. Тя се състояла от 10 до 15 души на видима възраст между 16, 17 до 20 години. По негови думи в групата не е имало само момчета, а поне три или четири момичета. “Като едно от момичетата, вижда се на записи и от сведения на свидетели, че отива в горичката в посока, където всъщност е станала тази среща“, добави той. Според него самата среща не е случайно засичане в парка, след което да се е случил конфликт между тях. “Те се събират предварително, отиват на уговорената среща и се връщат обратно. От камери се вижда, че жертвата също върви в тази посока. Той не върви по главната алея, а по отклонение нагоре към една непопулярна алея“, каза Деспов. Още: "Ловецът на педофили": Общински съветник е сред задържаните и заподозрени за педофилия (ВИДЕО)

Той обясни още, че в района няма общинска полиция или охрана. По думите му мястото е привлекателно за гражданите, които се разхождат и спортуват. Деспов обаче заяви, че такива случки не липсват. “Тези случаи ги имахме преди няколко години също тук в района. Късно вечер групички, отговарящи на описанието на тези младежи, с техния профил, примамваха по единично други, които са с хомосексуална ориентация чрез приложения и донякъде не съм учуден, че това отново се случва”, каза мъжът. По негови думи механизмът на цялото престъпление говори за престъпление от омраза. Една от неофициалните версии, която се тиражира, е, че престъплението е извършено от омраза на сексуална основа. Друга неофициална версия гласи, че мъжът е бил примамен чрез SMS в платформа за запознанства. Още: Защо 17-годишен лови педофили, а не държавата? (ВИДЕО)