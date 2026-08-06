Хулио Веласкес за мача на Левски с Локомотив и контузените на "Герена"

До този момент Левски е безгрешен в Първа лига. На "сините" им предстои най-трудното предизвикателство в родния шампионат до момента, като в четвъртия кръг ще бъде домакин на Локомотив Пловдив. В първите три кръга "сините" играха с Дунав Русе, Локомотив София и Септември София. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя със "смърфовете". Той заяви, че за "сините" това ще бъде сложен мач, като обясни кои компоненти в играта на Локомотив могат да ги затруднят. Иапнецът обърна внимание и на контузените.

Хулио Веласкес: "Ще преценим всички варианти"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Очаквам труден мач, доста ще се изисква от нас. Винаги играят директен футбол с ясно поведение на терена. Ние трябва да имаме ясен отговор, за да победим. Ще преценим всички варианти и детайли, както винаги и ще преценим кои са най-добрите опции за нас като състав. Най-важен винаги е мачът, който предстои. Сега ме интересува само мачът с Локомотив, но все пак си два сметка за натоварванията.

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"Няма голямо значение за началния час"

Бала е в перфектна кондиция. За Майкон ще видим как се развиват нещата днес или утре, а Акрам ще отсъства няколко мача. Сангаре не можем да използваме в краткосрочен план, защото е в процес на възстановяване. Няма голямо значение за началния час. Разбира се по-приятно е температурата да е нормална, но това не е решаващо за случващото се на терена. Наясно сме как ще играе Локомотив, но фокусът винаги е в нашето представяне".

"Това е една голяма лъжа във футбола"

"Ако един отбор печели, всичко е наред и си висок и синеок. Ако губиш, не си добре кондиционно и си нисък и грозен. Това е една голяма лъжа във футбола дали един отбор е добре или не физически. Не вярвам в това еднозначно. Не разделям футболните компоненти, а всичко е едно цяло и тези фактори са взаимно свързани. Ако дам приоритет на нещо, е емоционалната страна в един отбор".

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