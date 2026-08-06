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С удара на 5 август руснаците унищожиха в Киев 800 000 книги

06 август 2026, 12:51 часа 551 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
С удара на 5 август руснаците унищожиха в Киев 800 000 книги

По време на нощната атака от 5 август срещу Киев руските сили са унищожили централния склад на фирмата за логистика Denka Logistics, в която се е съхранявала по-голямата част от тиража на издателство BookChef, като са изгорели около 800 000 книги.

"Временно не можем да приемаме, обработваме и изпращаме поръчки както обикновено. Това може да създаде трудности и забавяния дори при нови тиражи на книги. Молим за вашето търпение и разбиране, докато възстановяваме логистиката", цитира украинската медия zn.ua главния изпълнителен директор на BookChef Олександър Кирпичев. Компанията призовава читателите си да подкрепят издателя, като закупят книги, и отбелязва, че онлайн магазинът на издателството продължава да работи.

Припомняме, че на 5 август руските сили нанесоха целенасочени удари по производствените, търговски и логистични обекти на редица големи украински компании, сред които "Новус", "Розетка", "Силпо", "Епицентър", "Нова поща" и други.

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Zn.ua припомня също, че руснаците многократно са атакували украинската книжна индустрия. През юли вследствие на техен обстрел бе унищожен склад на издателство "Книголав" и във възникналия пожар изгоряха 250 000 книги. Преди това бе повреден и складът на издателство "Ешодну страницу".

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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