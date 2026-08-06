"Баба Алино", но в Украйна с бившата украинска посланичка в САЩ (ВИДЕО)

Случай подобен на "Баба Алино" и "Апартаментгейт" изплува около бившия украински посланик на САЩ Олга Стефанишина, става ясно от материал на беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Информацията идва след като Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) повдигнаха обвинения на Олга Стефанишина и след като тя се отказа доброволно да бъде посланик на Украйна в САЩ.
Незаконно богата
Според разследващите бившият украински посланик в САЩ Олга Стефанишина е регистрирала два апартамента в жилищния комплекс „Файна Таун“ в Киев на името на свой приятел. Други активи – включително апартамент в елитния комплекс „Лвивска Плошча“, паркомясто, няколко търговски помещения и автомобил Mercedes-Benz GLC 220 d – са били регистрирани на името на близки до нея хора.
Съобщава се също, че Стефанишина е договаряла покупката на къща близо до Киев на стойност 550 000 долара, но по-късно се е отказала от сделката.
Разследващите твърдят, че декларираните от нея доходи не биха могли да покрият стойността на тези активи. В периода от началото на 2024 г. до средата на 2025 г. тя е спечелила около 3,7 милиона гривни, докато от банковите ѝ сметки са били похарчени 4,2 милиона гривни.
Тя е обвинена в незаконно забогатяване на стойност близо 300 000 евро.
🇺🇦 "I don't have €120,000": Former Ukrainian ambassador to the U.S. ordered to post hefty bail— NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026
The diplomat is suspected of illicit enrichment. According to investigators, Olha Stefanishyna failed to declare two apartments in Kyiv, renovation expenses, rental housing costs, the… https://t.co/u5Yk7vUfAY pic.twitter.com/sa0THTQHU0
Не може да си плати гаранцията
Висшият антикорупционен съд разгледа въпроса за налагане на мерки за неотклонение и наложи гаранция от 13,1 млн. гривни (около 254 00 долара). „Нямам 120 000 евро“, каза Стефанишина. Бившият посланик заяви, че не разполага с такава сума, но обеща да направи всичко възможно, за да я осигури.
Освобождаването на Стефанишина
На 3 август 2026 г. украинският президент Володимир Зеленски освободи Стефанишина от поста посланик в Съединените щати. По това време украинските медии съобщиха, че кадровото решение може да е свързано с наказателно разследване срещу въпросната служителка. Официалните причини за освобождаването ѝ не бяха оповестени. Самата Стефанишина обаче пак подчерта, че това се случва по нейно желание – тя вече говори за желанието си публично преди време. Украинската посланичка добави и, че всички поставени основни цели за нейния мандат в Съединените щати са изпълнени. "Ще продължа да работя за Украйна и нашата победа там, където съм полезна", каза още тя. ОЩЕ: Дни след като се отказа от поста: Разследват бившия украински посланик в САЩ за корупция