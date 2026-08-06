"Баба Алино", но в Украйна с бившата украинска посланичка в САЩ (ВИДЕО)

Случай подобен на "Баба Алино" и "Апартаментгейт" изплува около бившия украински посланик на САЩ Олга Стефанишина, става ясно от материал на беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Информацията идва след като Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) повдигнаха обвинения на Олга Стефанишина и след като тя се отказа доброволно да бъде посланик на Украйна в САЩ.

Незаконно богата

Според разследващите бившият украински посланик в САЩ Олга Стефанишина е регистрирала два апартамента в жилищния комплекс „Файна Таун“ в Киев на името на свой приятел. Други активи – включително апартамент в елитния комплекс „Лвивска Плошча“, паркомясто, няколко търговски помещения и автомобил Mercedes-Benz GLC 220 d – са били регистрирани на името на близки до нея хора.

Съобщава се също, че Стефанишина е договаряла покупката на къща близо до Киев на стойност 550 000 долара, но по-късно се е отказала от сделката.

Разследващите твърдят, че декларираните от нея доходи не биха могли да покрият стойността на тези активи. В периода от началото на 2024 г. до средата на 2025 г. тя е спечелила около 3,7 милиона гривни, докато от банковите ѝ сметки са били похарчени 4,2 милиона гривни.

Тя е обвинена в незаконно забогатяване на стойност близо 300 000 евро.

🇺🇦 "I don't have €120,000": Former Ukrainian ambassador to the U.S. ordered to post hefty bail



The diplomat is suspected of illicit enrichment. According to investigators, Olha Stefanishyna failed to declare two apartments in Kyiv, renovation expenses, rental housing costs, the… https://t.co/u5Yk7vUfAY pic.twitter.com/sa0THTQHU0 — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026

Не може да си плати гаранцията

Висшият антикорупционен съд разгледа въпроса за налагане на мерки за неотклонение и наложи гаранция от 13,1 млн. гривни (около 254 00 долара). „Нямам 120 000 евро“, каза Стефанишина. Бившият посланик заяви, че не разполага с такава сума, но обеща да направи всичко възможно, за да я осигури.

Освобождаването на Стефанишина

На 3 август 2026 г. украинският президент Володимир Зеленски освободи Стефанишина от поста посланик в Съединените щати. По това време украинските медии съобщиха, че кадровото решение може да е свързано с наказателно разследване срещу въпросната служителка. Официалните причини за освобождаването ѝ не бяха оповестени. Самата Стефанишина обаче пак подчерта, че това се случва по нейно желание – тя вече говори за желанието си публично преди време. Украинската посланичка добави и, че всички поставени основни цели за нейния мандат в Съединените щати са изпълнени. "Ще продължа да работя за Украйна и нашата победа там, където съм полезна", каза още тя. ОЩЕ: Дни след като се отказа от поста: Разследват бившия украински посланик в САЩ за корупция