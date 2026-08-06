"Милиони зад кулисите": АКФ с нови разкрития за нагласени обществени поръчки

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува втората част на разследването си "Милиони зад кулисите: Как се режисират обществени поръчки в културни институции", в която представя нови данни за предполагаеми нагласени обществени поръчки и свързаност между фирми, участвали в ремонти на културни институции.

Разследването стъпва върху първата част, в която АКФ твърди, че близо 5 млн. евро публични средства за ремонти и авторски надзор в четири културни институции са били насочени към кръг от свързани дружества. Тогава организацията посочи множество предполагаеми нарушения при осем обществени поръчки, включително случаи, при които избрани изпълнители не отговарят на изискванията за професионален опит или финансов капацитет.

Във втората част АКФ анализира отговорите на собственици и управители на фирмите, както и на външни експерти, участвали в организирането на процедурите. Според фонда именно тези отговори съдържат допълнителни данни, които засилват съмненията за координирани действия при възлагането на поръчките. Още: Държавата актуализира списъка на финансираните проекти по Националния културен календар за 2026 г.

Фирма е участвала в подготовката на поръчка, която впоследствие печели

Един от основните акценти в разследването е обществената поръчка на Сатиричния театър "Алеко Константинов" за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор.

Още в първата част АКФ съобщи, че "Крипто Енерджи" ЕООД е разполагала с информация за процедурата дни преди официалното ѝ обявяване. Сега организацията твърди, че представена от адвокат Иван Сотиров имейл кореспонденция показва, че дружеството не само е имало предварителен достъп до документацията, но е участвало и в нейното редактиране.

Според АКФ на 13 май 2025 г. ръководителят на проекта Елена Тричкова е поискала техническа документация от архитект Иван Лапатов, който работи за "Крипто Енерджи". Два дни по-късно той изпраща документи "в изпълнение на поет ангажимент за редактиране на документацията и приложенията към нея", като уточнява, че съдържанието им е съгласувано с възложителя. Още: Отпуснаха 6 млн. евро на парламента заради загубено дело - лихвите са повече от дължимото обезщетение

От фонда отбелязват, че законът допуска външни експерти да участват в подготовката на обществени поръчки, но само при пълна прозрачност и при гарантиране на равнопоставеност между кандидатите.

"Липсата на публична информация за предварителното участие на "Крипто Енерджи" е не само в нарушение на Закона за обществените поръчки, но и ясно показва, че дружеството е имало необосновано предимство пред останалите участници", коментира правният експерт на АКФ Даниела Пенева.

В правото си на отговор адвокат Иван Сотиров посочва, че "никой не е уведомен, че "Крипто Енерджи" ЕООД ще кандидатства" по процедурата. Според АКФ обаче като член на комисията той е знаел, че дружеството е участвало в подготовката на документацията, но фирмата не е била отстранена от конкурса.

АКФ: Победителят не е доказал необходимия финансов капацитет

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Втората линия на разследването е свързана с обществената поръчка за ремонт на сградата на Националния учебен комплекс по култура (Италианския лицей).

Според АКФ фирмата "Мулти Строй Комерс" ЕООД е спечелила поръчката, без да е доказала изискуемия финансов капацитет. Организацията посочва, че е получила по Закона за достъп до обществена информация счетоводни документи, които не съответстват на публикуваните годишни финансови отчети на дружеството.

По данни на фонда вместо изискуемите финансови отчети компанията е представила документ, който не съдържа необходимата информация за оборота.

"Публикуваните ГФО ясно сочат, че "Мулти Строй Комерс" не отговаря на финансовите изисквания за минимален оборот и е трябвало да бъде отстранено от участие", заявява Даниела Пенева. Още: Евтим Милошев с разбор за бюджета за култура: 20 млн. евро отиват за "Евровизия"

АКФ твърди още, че критериите за доказване на строителен опит в тази процедура са били занижени спрямо предходен търг на същия възложител, което според организацията е улеснило участието и последващата победа на дружеството.

Паралел с поръчки на НАТФИЗ

Разследването прави паралел и с обществени поръчки на НАТФИЗ от 2019 и 2020 г., които според АКФ очертават сходен модел.

По данни на фонда през 2018 г. "Крипто Енерджи" изготвя техническия паспорт на студентското общежитие на академията, след което печели поръчката за авторски надзор при ремонта му. По-късно консорциум "Примо Град", в който участват "Мулти Строй Комерс", "Д§Д" и "Климакомерс", получава и договора за основния ремонт на общежитието.

"Фактите очертават модел, в който първоначално компанията на Дюлгеров получава ключова роля при подготовката и контрола на ремонта, а впоследствие работата се възлага на близки до него фирми", коментира Пенева.

Един адвокат представлява и възложител, и изпълнители

АКФ посочва и още една връзка между участниците в процедурите.

Според анализа на фонда документите показват, че адвокат Светлина Йолчева е представлявала както Петър Дюлгеров и управителя на "Мулти Строй Комерс" Людмила Крумова, така и Националния учебен комплекс по култура като възложител.

От проверка в регистър БУЛСТАТ организацията установява още, че Йолчева е заявител и на консорциума "Примо Град" ДЗЗД. Още: Представител на визуалните изкуства: Не питаме за още пари, липсва ясна стратегия какво да се прави и с малкото налични

"Фактът, че един и същ адвокат представлява както участниците в обществени поръчки, така и техния възложител, поражда допълнителни съмнения за нагласени търгове", заявява Даниела Пенева.

Директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев посочва, че новите данни очертават "устойчив модел за координирани действия на кръгове от фирми за потенциално неправомерно спечелване на обществени поръчки в културни институции" и изразява очакване компетентните институции да проверят изложените факти.