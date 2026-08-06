Мъж, облечен като Смъртта с коса, тероризира пациенти в болница

Мъж, облечен като Смъртта в характерен черен костюм с качулка, се е качил на покрива на болница „Исбити Глан Клуйд“ в Сейнт Асаф, Денбишър, Уелс, и е започнал да тормози пациентите и персонала на клиниката, като надавал странни писъци. Той размахвал дълга коса и обикалял по покрива близо час преди полицаи и пожарникари да успеят да го свалят оттам.

Нарушителят е идентифициран като 26-годишния Леон Гилеспи, който вече е получил обвинение в нарушаване на обществения ред на територията на Националната здравна служба (NHS), пише Independent.

Гилеспи се признал за виновен, но направил уточнение, че не бил Смъртта, а гарван. Той е глобен 200 паунда.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI