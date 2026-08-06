Лудогорец праща ненужен в 10-кратен шампион на Колумбия

Футболистът на Лудогорец Емерсон Родригес преминава в колумбийския Депортиво Кали. Това съобщи спортният журналист Нал Сандино в своя профил в социалните мрежи. Според информацията всичко около трансфера е уточнено, като в следващите дни нападателят ще подсили тима на треньора Рафаел Дудамел.
Емерсон Родригес прекара последните шест месеца под наем в Ботев Пловдив
Emerson Rivaldo Rodríguez Valois (25) será nuevo jugador de #DeportivoCali. El atacante nacido en Buenaventura llegará para fortalecer las bandas del equipo dirigido por Rafael Dudamel.— Nel Sandino (@NelSandinonews) August 6, 2026
Rodríguez pertenece al Ludogorets de Bulgaria y durante el primer semestre de 2026 actuó… pic.twitter.com/2fYrGnTC1I
Емерсон Родригес се оказа ненужен в Лудогорец и поради тази причина през пролетта на 2026 година игра като преотстъпен в Ботев Пловдив. Договорът за отдаването му под наем обаче изтече и през лятото той се завърна в Лудогорец. През сезон 2025-2026 той се отчете с 18 мача в Първа лига, в които направи три асистенции. В последния си мач за Лудогорец срещу Ботев Враца (2:1) Емерсон получи червен картон.
До момента колумбийският футболист е играл за Милионариос, Интер Маями, Сантос Лагуна и Васко да Гама, преди да дойде в България. Родригес трябва само да премине задължителните медицински прегледи в Депортиво Кали, преди да подпише договора си.
ОЩЕ: Египетски гранд набеляза халф на Лудогорец, който блесна на Мондиал 2026 (ВИДЕО)