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Зеленски: Московска област - ударихме на 400 км от границата. Войната трябва да приключи с натиск (ВИДЕО)

20 юли 2026, 12:55 часа 365 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Зеленски: Московска област - ударихме на 400 км от границата. Войната трябва да приключи с натиск (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди унищожаването на нефтохранилище и логистични съоръжения в Подмосковието, като също така обяви успешна атака срещу шест кораба в Черно море.  „Московска област. Видяхме резултатите от нашите удари с дълъг обсег срещу логистични съоръжения и нефтохранилище. Благодаря на войниците от безпилотните летателни системи, разузнавателните, ракетните и артилерийските сили, както и на силите за специални операции", написа той в социалните мрежи на 20 юли - часове след мащабното въздушно нападение.

"Разстоянието до целите от нашата граница е над 400 километра", добави Зеленски.

"В Черно море бяха ударени също два танкера от „сенчестия флот“ и четири кораба за превоз на насипни товари. Ние отговаряме адекватно на всеки руски удар по нашите градове и населени места. Тази война трябва да приключи, а това е възможно само чрез засилване на натиска върху единствената причина за тази война – Русия“, написа украинският президент, като прикачи и видеоклип.

Още: Украйна подпали Москва: Над 400 дрона към столицата и поне пет пожара - нефтохранилище и индустриална зона горят (ВИДЕО)

Подпалената Московска област

По-рано ви съобщихме, че след нощната атака са били засечени поне пет пожара в Московска област.

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Нефтохранилище в Подолск и склад в индустриалния комплекс „Южни врата“ в Домодедово са били атакувани и горяха, а дрон е ударил и жилищна сграда в Домодедово. Четвъртият пожар се намира на около 200 метра от сградите на разработващия леко стрелково оръжие институт „ЦНИИ Точмаш“ в микрорайона Климовск в Подолск. Местоположението на петия пожар все още не е установено.

Властите в Домодедово потвърдиха пожарите, предизвикани от атака с дрон в индустриалния парк „Южни врата“ и в жилищна сграда на улица „Курижова“ № 20.

Още: Същински апокалипсис край Москва: Зеленски обясни удара по складове на Wildberries с доставката на дронове (ВИДЕО)

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че 10 души са били ранени при атаката с дронове в областта. Кметът на столицата Сергей Собянин по-рано обяви, че през нощта над 400 украински дрона са опитали да стигнат до Москва.

И днес се говори за удар по център на руската компания Wildberries, сравнявана с Amazon, след като през уикенда бяха поразени нейни складове в Електростал, Московска област, както и в Котовск, Тамбовска област. Тогава Зеленски заяви, че те са се превърнали в мишени, защото са помагали с доставката на компоненти за дронове за армията.

Сателитна снимка от Sentinel-L2A потвърждава, че логистичният център на Wildberries в Електростал е изгорял напълно. Той беше един от най-големите и технологично най-модерни центрове за изпълнение на поръчки на компанията в Руската федерация.

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Москва Русия Володимир Зеленски война Украйна атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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