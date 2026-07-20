Зеленски: Московска област - ударихме на 400 км от границата. Войната трябва да приключи с натиск (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди унищожаването на нефтохранилище и логистични съоръжения в Подмосковието, като също така обяви успешна атака срещу шест кораба в Черно море. „Московска област. Видяхме резултатите от нашите удари с дълъг обсег срещу логистични съоръжения и нефтохранилище. Благодаря на войниците от безпилотните летателни системи, разузнавателните, ракетните и артилерийските сили, както и на силите за специални операции", написа той в социалните мрежи на 20 юли - часове след мащабното въздушно нападение.

"Разстоянието до целите от нашата граница е над 400 километра", добави Зеленски.

"В Черно море бяха ударени също два танкера от „сенчестия флот“ и четири кораба за превоз на насипни товари. Ние отговаряме адекватно на всеки руски удар по нашите градове и населени места. Тази война трябва да приключи, а това е възможно само чрез засилване на натиска върху единствената причина за тази война – Русия“, написа украинският президент, като прикачи и видеоклип.

The Moscow region. Our long-range sanctions have produced results against logistics facilities and an oil depot. Thank you to the warriors of the Unmanned Systems Forces, our intelligence services, the Missile Forces and Artillery, and the Special Operations Forces. The targets… pic.twitter.com/1HiP5FQg7l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2026

Още: Украйна подпали Москва: Над 400 дрона към столицата и поне пет пожара - нефтохранилище и индустриална зона горят (ВИДЕО)

Подпалената Московска област

По-рано ви съобщихме, че след нощната атака са били засечени поне пет пожара в Московска област.

Нефтохранилище в Подолск и склад в индустриалния комплекс „Южни врата“ в Домодедово са били атакувани и горяха, а дрон е ударил и жилищна сграда в Домодедово. Четвъртият пожар се намира на около 200 метра от сградите на разработващия леко стрелково оръжие институт „ЦНИИ Точмаш“ в микрорайона Климовск в Подолск. Местоположението на петия пожар все още не е установено.

Властите в Домодедово потвърдиха пожарите, предизвикани от атака с дрон в индустриалния парк „Южни врата“ и в жилищна сграда на улица „Курижова“ № 20.

Още: Същински апокалипсис край Москва: Зеленски обясни удара по складове на Wildberries с доставката на дронове (ВИДЕО)

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че 10 души са били ранени при атаката с дронове в областта. Кметът на столицата Сергей Собянин по-рано обяви, че през нощта над 400 украински дрона са опитали да стигнат до Москва.

И днес се говори за удар по център на руската компания Wildberries, сравнявана с Amazon, след като през уикенда бяха поразени нейни складове в Електростал, Московска област, както и в Котовск, Тамбовска област. Тогава Зеленски заяви, че те са се превърнали в мишени, защото са помагали с доставката на компоненти за дронове за армията.

Сателитна снимка от Sentinel-L2A потвърждава, че логистичният център на Wildberries в Електростал е изгорял напълно. Той беше един от най-големите и технологично най-модерни центрове за изпълнение на поръчки на компанията в Руската федерация.

Sentinel-L2A satellite image confirms the Wildberries logistics center in Elektrostal near Moscow has completely burned down. The Wildberries logistics center in Elektrostal was one of the company's largest and most technologically advanced fulfillment hubs in Russia. #Russia pic.twitter.com/7K41jPUiU6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2026