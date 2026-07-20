"Чака ме Шкодата ми": Вучич очерта плана си за оставка

"Няма някаква голяма философия: сядам в колата си, чака ме Шкодата ми и обикалям Сърбия от място на място, за да искам подкрепата на хората за мандата на премиер, ако се вземе такова решение. Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич пред сръбски репортери след посещение в Регионалния център за обучение по дуално образование в Свилайнац, предаде македонската медия "Трн".

Вучич заяви, че законно има опция да стане министър-председател без избори. "Има вариант аз и правителството да подадем оставка и след два дни Парламентът може да ме избере за министър-председател, ако имам мнозинство в Парламента, но за мен това не е вариант", добави още Вучич, но добави, че няма да направи това, макар и то да е законно.

Планът за оставка на Вучич

Вучич очерта план, в който сръбското правителство нпърво ще подава оставка, след което ще свика парламентарни избори като президент, ще изпълнява президентските си задължения за максимум две седмици и след това ще подаде оставка.

Той добави, че първо правителството вероятно ще подаде оставка или парламентът ще обяви, че няма необходимото мнозинство.

"Веднага щом получа уведомление от правителството и Народното събрание, ще свикам избори за членове на парламента. За кратко време, няколко дни или най-много две седмици, ще остана президент на републиката, защото имам много важни задачи за изпълнение, които са свързани с държавата Сърбия, и няма да участвам в кампанията“, каза Вучич.

Той добави, че след като подаде оставка и предаде цялата документация - ще се присъедини към листата на „Единна Сърбия“. ОЩЕ: Вучич обясни връзката между оставката и изборите в Сърбия