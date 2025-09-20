Ново разочарование за Станислав Генчев! Локо София се издъни срещу новак, но се спаси от по-голям резил

Предвожданият от Станислав Генчев тим на Локомотив София записа пети пореден мач без победа в Първа лига. Столичани не успяха да надвият новака Добруджа, завършвайки при резултат 2:2 в Добрич. Все пак "железничарите" могат да са доволни, че не загубиха срещата, след като късен гол им донесе точка и същевременно лиши Добруджа от възможността да прекъсне серията си от четири поредни загуби с победа.

Първото полувреме не предложи попадения, но втората част стана значително по-интересна. Спас Делев даде аванс на гостите с попадение в 53-ата минута, но девет минути по-късно Добруджа получи дузпа, а Лукаш Кардозо бе точен от бялата точка. В 72-ата минута Локомотив остана в намален състав след директен червен картон за Ерол Дост.

В 80-ата минута Кардозо вкара втори гол, за да донесе пълен обрат на Добруджа. Но Локомотив не се отказа - и успя да се добере до равенство след гол на Ангел Лясков в 86-ата минута. Срещата имаше 7 минути добавено време, но и то не помогна на един от двата отбора да се добере до победата.

В крайна сметка и Локо София, и Добруджа остават без победа в последните си пет шампионатни срещи. След това равенство Локо София заема шесто място в класирането с 11 точки, а Добруджа е на 13-то място със 7 точки. За Генчев и компания идва домакинство на ЦСКА, докато Добруджа ще гостува на Берое.

