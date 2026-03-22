Обявиха "Футболист на годината" на България! Вижте топ 3 футболисти и треньори за 2025

Илия Груев е Футболист номер 1 на България за 2025 година! Единственият българин в английската Висша лига, който играе за тима на Лийдс, спечели най-престижната награда на 65-ата церемония "Футболист на годината". Груев изпревари Ивайло Чочев от Лудогорец, който остана втори, както и Кирил Десподов от гръцкия ПАОК, който се нареди трети.
Сред 11-те финалисти, оспорващи наградата, бяха Андриан Краев, Димитър Митов, Ивайло Чочев, Илия Груев, Кирил Десподов, Лукас Петков, Марин Петков, Радослав Кирилов, Росен Божинов, Светослав Вуцов и Филип Кръстев. Иначе за най-добър български треньор бе избран Станимир Стоилов, който е начело на турския Гьозтепе, а зад него се наредиха Александър Тунчев и Христо Янев.
Церемонията "Футболист на годината" предложи награди в няколко категории. Освен призовата тройка при треньорите и футболистите, бяха отличени най-добрите футболисти в Първа лига на постовете вратар, защитник, полузащитник, нападател, както и най-добър чужденец в българския шампионат и най-добър млад играч. Бе връчена и ежегодната награда "Лъвско сърце - Трифон Иванов", която се дава на играч с изключителен характер. Награди получиха и най-добрите в женския футбол и в минифутбола.
Всички призьори на 65-ата церемония "Футболист на годината" на България
- Най-красив гол: Лумбард Делова (ЦСКА)
- Футболист №1 в минифутбола: Денис Иванов
- Треньор №1 в минифутбола: Нено Георгиев
- Награда "Лъвско сърце Трифон Иванов": Георги Лазаров (Черно море)
- №1 в женския футбол: Евдокия Попадинова и Николета Бойчева
- Най-добър чужденец в Първа лига: Петър Станич (Лудогорец)
- Най-добър вратар в Първа лига: Светослав Вуцов (Славия/Левски)
- Най-добър защитник в Първа лига: Майкон (Левски)
- Най-добър полузащитник в Първа лига: Ивайло Чочев (Лудогорец)
- Най-добър нападател в Първа лига: Леандро Годой (Берое/ЦСКА)
- Най-прогресиращ млад играч: Кристиян Балов (Славия)
- Най-добър треньор: Станимир Стоилов (Гьозтепе)
- Най-добър футболист: Илия Груев (Лийдс)