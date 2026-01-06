Официално: ЦСКА уреди бразилско крило, „червените“ плащат солидна сума за правата му

Селекцията в ЦСКА продължава с пълна сила. „Червените“ вече привлякоха две нови попълнения в лицето на Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг, а днес стана ясно, че „армейците“ са уредили и бразилско крило. Става въпрос за 25-годишния флангови футболист на Клуб де Регаташ – Лео Перейра. Новината за трансфера на играча бе съобщена официално от ръководството на досегашния му клуб.

От Клуб де Регаташ обявиха сделката за финализирана

От Клуб де Регаташ обявиха, че Лео Перейра вече е спазарен с ЦСКА и съвсем скоро трябва да се присъедини към новите си съотборници. Ръководството на бразилския отбор благодари на крилото за неговото представяне с екипа на тима и му пожела много успехи в европейския футбол с „армейците“. Самият Перейра се сбогува със своите съотборници още преди няколко дни, когато стана ясно, че е много близо до преминаване в ЦСКА.

CRB negocia atacante Léo Pereira com o CSKA Sofia, da Bulgária



O Clube de Regatas Brasil informa que o atacante Léo Pereira, de 25 anos, foi negociado em definitivo com o CSKA Sofia, da Bulgária.



O atleta estava emprestado ao Sport, onde disputou a Série A do Campeonato… pic.twitter.com/TncY1gsu27 — CRB (@CRBoficial) January 5, 2026

„Червените“ ще платят 800 000 евро за крилото

ЦСКА пък ще плати солидна сума за правата на Лео Перейра. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ бразилецът ще струва 800 000 евро на българския гранд. Все още няма яснота дали „армейците“ ще изплатят на Клуб де Регаташ цялата сума по сделката или тя ще бъде преведена на южноамериканците на няколко транша. Тези дни Перейра ще премине задължителните медицински прегледи в ЦСКА, след което ще подпише своя договор с клуба и ще бъде представен официално.

