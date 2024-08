Още един турски тим се нареди на опашката за Сонко Сундберг

Още един турски тим се нареди на опашката за защитника на Лудогорец Ноа Сонко Сундберг. Става въпрос за отбора на Сиваспор, който се състезава в елита на югоизточната ни съседка. Това разкри гамбийският спортен журналист Фодай Мане.

Според информацията почти всичко около трансфера на Сонко Сундберг е уточнено и съвсем скоро сделката трябва да бъде обявена. 27-годишният централен защитник ще премине за постоянно в тима. Все още обаче не е ясно какви пари ще влязат в касата на Лудогорец от продажбата на бранителя.

🇬🇲 Noah Sonko is close to joining Turkish Super League club @Sivasspor on a permanent transfer from Bulgarian champions @Ludogorets1945.



Noah missed Ludogorets Champions League qualifiers against Qarabag on Tuesday to finalize his move. pic.twitter.com/Af9jut6Guh