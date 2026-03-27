Основен играч на столичен гранд е контузен: притеснения след фиаското в Индонезия

27 март 2026, 13:42 часа
Снимка: БГНЕС
Основен играч на столичен гранд е контузен: притеснения след фиаското в Индонезия

България победи Соломоновите острови в турнира FIFA Series, който се провежда в Индонезия. „Лъвовете“ надвиха съперника си с изразителен резултат 10:2, но ще имат повод за притеснение след триумфа. Наскоро завърналият се в Първа лига Доминик Янков се контузи и беше принудително заменен в 41-вата минута на двубоя. От началото на сезона той е един от най-важните футболисти на Локомотив София.

Доминик Янков е усетил усукване

Доминик Янков започна първия мач на България от турнира FIFA Series в Индонезия. „Лъвовете“ победиха с 10:2, но халфът даде повод за притеснение. Той се контузи още през първата част и беше принудително заменен от Никола Илиев в 41-вата минута. След края на редовните 90 минути националният селекционер Александър Димитров каза, че Янков е усетил някакво усукване. Предстои да бъдат направени допълнителни изследвания на национала и тогава окончателно ще се определи здравословното му състояние.

Доминик Янков

България играе на 30 март

Димитров изрази надеждите си Янков да може да вземе участие и във втория мач на България от турнира FIFA Series. Той ще се проведе в понеделник, 30 март. Съперникът на „лъвовете“ ще бъде победителят от срещата между домакините от Индонезия и отбора на Сейнт Китс и Нейвис. Тя ще се проведе днес, на 27 март, от 15 ч. българско време. Доминик Янков играе под наем в Локомотив София до края на сезона от хърватския Риека. Той пристигна в Надежда през зимния трансферен прозорец. От началото на втория полусезон той е записал 8 мача в Първа лига, като е вкарал 2 гола и е дал 1 асистенция.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
