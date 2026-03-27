Важен коз за Левски отново на линия

Един от най-важните играчи на Левски - Евертон Бала, вече тренира на пълни обороти и е напълно възстановен от леките неразположения, които го извадиха временно от основната група в началото на седмицата. Бразилският офанзивен футболист бе щаден от треньорския щаб, след като почувства дискомфорт по време на победата с 2:1 над Черно море. С оглед на натоварената програма и ключовата му роля в състава, „сините“ предпочетоха да не рискуват състоянието му и му изготвиха индивидуална програма в първите дни от паузата в шампионата.

През настоящия сезон Бала се утвърди като основна фигура в нападението на столичния гранд. 27-годишният футболист не само впечатлява с постоянство, но и с ефективност пред гола. Към момента 27-годишният футболист дели първото място при голмайсторите в първенството с Ивайло Чочев от Лудогорец, като и двамата имат записани 15 попадения.

Във всички турнири от началото на кампанията Бала е записал 36 мача, в които е реализирал 16 гола и 5 асистенции – показатели, които ясно подчертават влиянието му върху играта на отбора.

Интерес от чужбина, но фокусът остава върху титлата

Силните изяви на бразилеца логично привлякоха вниманието на клубове извън България, като интересът към него постепенно нараства с напредването на сезона. Въпреки това самият Бала остава напълно концентриран върху целите на Левски. В скорошно изказване той подчерта, че основният му приоритет е спечелването на шампионската титла, след което ще вземе решение за бъдещето си.

