Шефът на Ботев Пловдив похвали треньора: „Имаме възможност за 5-8 място“

27 март 2026, 12:49 часа 213 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов пусна публикация в социалните мрежи, с която поздрави временния треньор на „канарчетата“ Лъчезар Балтанов за свършената работа откакто пое отбора. Той изтъкна статистиката му – 11 точки от 6 мача, и припомни, че тимът е спечелил 4 от тези 11 пункта срещу Лудогорец и ЦСКА 1948 – два отбора от челото на класирането в Първа лига.

Илиян Филипов: „Имаме възможност да влезем в групата 5–8 място“

Ето какво написа Илиян Филипов: „6 мача. 11 точки. 4 точки срещу двама от лидерите в първенството. Това са фактите. Това е статистиката на Лъчезар Балтанов. Никой не може да отрече приноса на Лъчо. Той вдъхна увереност, дух и вяра в нашите футболисти. Да, целта ни този сезон беше да оцелеем в Efbet лига. Но когато се открие шанс – трябва да го грабнем. Имаме възможност да влезем в групата 5–8 място и да се борим със сърце във всеки мач. Но, приятели, без вас това няма как да стане. Нека спрем с плюенето по нашите футболисти в социалните мрежи. Нека се обединим около Ботев.

„Ботев оцеля“

Всички виждаме – в този отбор вече има качество. Имаме дълбочина и силна резервна скамейка, която ще бъде ключова в предстоящата серия от мачове. Да, има какво да се подобрява. Но не забравяйте – този отбор се гради почти от нулата. Само преди 9 месеца клубът беше изправен пред реалната опасност да не съществува. Днес сме тук. И имаме шанс. Нека всеки даде своя дан към Ботев. Нека подкрепим момчетата в последните три мача така, както само ние можем. Ботев оцеля. Ботев ще бъде по-силен с всеки следващ ден“.

Николай Илиев Отговорен редактор
