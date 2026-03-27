„В ЦСКА са си взели поука след загубата в Разград, Христо Янев ще се защити в дербитата“

27 март 2026, 10:32 часа 295 прочитания 0 коментара

Легендата на ЦСКА и българския футбол Аспарух Никодимов коментира представянето на тима в последните няколко кръга в Първа лига. Паро, както всички наричат именития бивш футболист и треньор на „армейците“, бе категоричен, че отборът на Христо Янев не играе по начина, по който им се иска на много от феновете, но е въпрос на време „червените“ да подобрят значително представянето си на терена.

Никодимов допълни, че в ЦСКА са си взели поука от загубата с 0:3 като гост на Лудогорец. Той също така сподели, че очкава Христо Янев да защити името си на добър треньор в предстоящите дербита с Левски и „орлите“ в плейофната фаза на Първа лига.

„Точно в мачовете с Левски и Лудогорец отборът ще играе силно“

„И на мен не ми хареса това, което видях в последните мачове, но и не съм очаквал ЦСКА изведнъж да започне да мачка наред, въпреки че на всички ни се иска. Нужно е време. Ясно е, че в ЦСКА няма кой да те чака, особено ако губиш от Левски и Лудогорец. Но аз мисля, че точно в тези мачове отборът ще играе силно. Това са срещите, в които трябва да се заявиш, и футболистите също го знаят. В тях ще се види има ли някакви перспективи отборът в този си вид“.

„Сигурен съм, че са си взели поука след загубата в Разград. Очаквам ЦСКА да играе добре и Янев да се защити в тези дербита. За съжаление треньорът винаги е във въздуха. Аз го познавам отлично, бил съм му наставник. Интелигентно, сериозно момче. Разговаряли сме и като беше футболист, и след това като стана треньор. Съвсем реално гледа на нещата и винаги е знаел къде се намира. Нашата професия е най-ветровитата, но като си се хванал на хорото, ще го играеш. Вярвам, че има силите – и той, и целият отбор, да се заявят в тези мачове“, заяви легендарният наставник.

Бойко Димитров Отговорен редактор
