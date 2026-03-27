Лайфстайл:

Капитанът на ЦСКА 1948 е на крачка от Мондиал'26

27 март 2026, 10:51 часа 222 прочитания 0 коментара

Националният отбор на Боливия победи Суринам с 2:1 в плейофите за Мондиал 2026. Сред героите за победителите беше Диего Медина, който е капитан на българския ЦСКА 1948.

Медина бе с основна заслуга за успеха

Второто полувреме започна ударно за символичните гости. Още в 47-ата минута Лиам ван Гелдерен се възползва от рикошет в близост до вратата и прати топката в мрежата за 1:0. В 71-вата минута Мойсес Паниагуа овладя отскочила топка в наказателното поле и с точен удар до гредата възстанови равенството.

Решителният момент настъпи в 78-ата минута, когато футболистът на ЦСКА 1948 Диего Медина проби отлично по фланга и центрира. Хуан Годой получи топката в наказателното поле, но бе повален от защитник, а съдията категорично посочи бялата точка. Мигел Терсерос пое отговорността и изпълни дузпата за 2:1.

Сега Боливия ще играе с Ирак на 31-ви март. Сблъсъкът също ще се проведе в Монтерей, където срещите се играят на неутрален терен.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес