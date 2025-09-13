Войната в Украйна:

От Арда разкриха дали от БФС са търсили Тунчев за нов национален селекционер

13 септември 2025, 11:36 часа 455 прочитания 0 коментара
През последните дни една от водещите теми в българския футбол е кой ще води националния отбор. Както е известно, Илиан Илиев се оттегли от поста след загубата на "лъвовете" от Испания и Грузия в световните квалификации за Мондиал 2026. Това остави Българския футболен съюз пред сериозен казус. Спрягани за поста са Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, както и селекционерът на "лъвчетата" Александър Димитров, и наставникът на Арда - Александър Тунчев.

От Арда коментираха казуса с Тунчев

Преди дни от БФС официално признаха, че обмислят един от гореспоменатите за нов национален селекционер. Техническият директор на централата Кирил Котев потвърди, че Тунчев е един от вариантите за заместник на Илиан Илиев. Сега президентът на Арда Яшар Дурмушев коментира въпроса. Той каза, че никой от БФС не е търсил клуба относно евентуално назначение на 44-годишния специалист.

Александър Тунчев

"Не мога да ви кажа нищо относно Тунчев и националния отбор. При мен няма постъпила такава информация. Никой от БФС не се е обаждал и не ни е търсил за него. Към днешна дата си остава старши треньор на Арда", каза Дурмушев пред "Тема спорт". Тунчев има договор с кърджалии до лятото на 2026 година. Самият той не е говорил по въпроса, за разлика от някои от другите кандидати. Александър Димитров и Херо вече коментираха възможността да застанат начело на "лъвовете".

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
