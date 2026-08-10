Нова руска антидрон система пази танкове. Проблемът: Резултатът е отличен за 2024 г., не за 2026 г. (ВИДЕО)

"Проблемът е, че системата има само 12 боеприпаса. Това може би е било достатъчно през 2023-2024 гдоина, но през 2026 година има много повече атакуващи безпилотни летателни апарати на бойното поле. Оттук и документираните загуби на превозни средства, оборудвани с "Арена-М". Това е част от коментарен текст на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

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И в дневния обзор на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се обръща внимание на руската система за борба с дронове Arena-M, с която се пазят танкове и бронирана техника. Системата е експериментална, но вече се появи на фронта в Украйна. Тя изстрелва боеприпаси, с които сваля дронове – но носи само 12 боеприпаса и с тях сваля до 7 дрона, а сега украинците имат далеч повече дронове и може да си позволят да атакуват един танк с повече от 7 дрона: съответно, да го унищожат. Точно така се случва в края на юли при опит за руска атака с бронирана техника в района на Добропиля, северно от Покровск - за тази "документирана загуба" на руски танк, снабден с "Арена-М", говори "Рибар".

Заключението, което прави и друг Z-канал в лицето на "Военен обозревател": Arena-M щеше да върши перфектна работа 2024 година, ако тогава беше въведена и работеше както на хартия. Но "Рибар" смята и, че дори сега има полза от тази система, защото ще има участъци на фронта, където украинците няма да имат толкова много дронове, че да спрат повече танкове в случай на атака. Каналът добавя и, че не може да се разчита на "едно чудодейно оръжие", когато става въпрос за войната, а трябва да се действа на принципа на комплексния подход.

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