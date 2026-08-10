"Спайдър-мен: Нов ден" бележи рекорди в боксофиса

Филмът "Спайдър-мен: Нов ден" продължи отличното си представяне в боксофиса в Северна Америка със спечелените 144,5 милиона щатски долара в САЩ и Канада през втория си уикенд по кината. В същото време "Одисея" на Кристофър Нолан отбеляза нов рекорд в кариерата на режисьора, съобщи АП.

Глобален успех за "Спайдър-мен: Нов ден"

Съвместният проект на Sony и Marvel натрупа внушителните 1,67 милиарда долара в глобалния боксофис само за 10 дни от премиерата си. Този резултат го позиционира като един от бъдещите най-големи кинохитове в историята. Нито едно заглавие на пазара в Северна Америка не е достигало подобен финансов успех толкова бързо. В киносалоните на САЩ и Канада "Спайдър-мен: Нов ден" вече спечели 655,1 милиона долара, а приходите от световния боксофис също надхвърлиха 1 милиард долара.

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На новия филм за Спайдър-мен му бяха нужни едва седем дни, за да се превърне в най-печелившата лента на годината, измествайки с лекота досегашния лидер "Играта на играчките 5" (с 1,07 милиарда долара в световен мащаб). До момента нито една продукция на студиото Sony не беше преминавала границата от 100 милиона долара през втория си уикенд. Лентата дори се доближи съвсем близо до абсолютния исторически рекорд за най-успешен втори уикенд, държан от "Междузвездни войни: Силата се пробужда" със 149,2 милиона долара през 2015 г.

Рекордите на "Одисея" продължават

Междувременно "Одисея" на Кристофър Нолан също получи приходи от над 1 милиард долара от продажбата на билети. През своя четвърти уикенд по кината продукцията на Universal Pictures добави 31,5 милиона долара от прожекции в САЩ и Канада, с което общата ѝ световна печалба достигна 1,1 милиарда долара.

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Омировият епос е първият проект на режисьора, който достига този успех след "Черният рицар: Възраждане" през 2012 г. Лентата вече се нарежда като най-печелившия хит в кариерата на Нолан, засенчвайки както "Черният рицар: Възраждане" (1,08 милиарда долара), така и "Черният рицар" от 2008 г. (1 милиард долара). Предишният му кинохит "Опенхаймер" остана малко под тази историческа граница с финални приходи от 975 милиона долара.

Голяма част от този триумф се дължи на IMAX салоните. Със спечелените 147,3 милиона долара в Северна Америка от прожекции на широкоформатните екрани, "Одисея" вече е най-печелившото заглавие в САЩ и Канада в историята на компанията, отбелязва АП. Продукцията има потенциал за още по-голям финансов успех, тъй като пред нея остава още един ключов пазар - премиерата в Китай предстои този петък.

Успехът на "Спайдър-мен: Чисто нов ден" и "Одисея" помогна на Холивуд да отчете най-добрата си година в боксофиса от пандемията насам. По данни на компанията за пазарни проучвания Rentrak, продажбите на билети изпреварват миналогодишните резултати с 18,5 на сто. Спрямо статистиката от 2019 г. насам, настоящата година бележи рекорд с цели пет заглавия, преминали границата от 1 милиард долара приходи. Освен двата лидера в класацията, останалите филми с това постижение са "Майкъл" и "Супер Марио Галактика: Филмът".

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Големи печалби за киносалоните

От Rentrak прогнозират, че общите приходи от киносалоните за летния сезон ще достигнат 4 милиарда долара още днес. Този сезонен резултат традиционно се приема като знак за процъфтяващ бизнес в индустрията. В периода след пандемията единственото лято, което прехвърли тази психологическа граница, беше през 2023 г. благодарение на феномена "Барбенхаймер" (паралелното показване на филмите "Барби" и "Опенхаймер").

На този фон две комедийни заглавия направиха опит да предложат алтернативна програма на зрителите, но без особен успех, съобщава АП.

Романтичната комедия "One Night Only" на режисьора Уил Глък, чийто сюжет разказва за свят, в който предбрачният секс е забранен със закон освен в една нощ от годината, дебютира скромно с 5,7 милиона долара. Продукцията с участието на Моника Барбаро и Калъм Търнър е с бюджет от около 25 милиона долара.

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На четвърто място се нареди Super Troopers 3 - третата част от дългогодишната поредица на комедийната трупа Broken Lizard, която събра 4 милиона долара при премиерата си. Топ 5 в класацията се допълва от анимацията "Играта на играчките 5", която добави още 3,9 милиона долара към приходите си.

Източник: БТА

"Спайдър-мен: Нов ден": Всичко се променя (ВИДЕО)